British Airways vai indemnizar clientes afetados por ataque informático

Mais de 380 mil pagamentos à British Airways efetuados através de cartão eletrónico foram alvo de um "sofisticado" ato de pirataria informática que a empresa de aviação diz que vai ser investigado como um "ato criminoso".



A British Airways - que integra as empresas espanholas Iberia e Vueling, a irlandesa Era Lingus e o grupo International Airline Group -- disse também que já informou as autoridades policiais britânicas.



Segundo a companhia de aviação os pagamentos afetados foram efetuados através da página da internet e da aplicação móvel da British Airways entre as 21:58 do passado dia 21 de agosto e as 20:45 do dia 05 de setembro.



A British Airways recomenda as vítimas do ataque de pirataria informática a contactar as respetivas instituições bancárias.



"Nós vamos indemnizar (os clientes) por todos os danos que possam ter sofrido", disse hoje o diretor-geral da British Airways, Alex Cruz, em entrevista à rádio BBC 4 acrescentando que os clientes afetados vão ser contactados de "forma prioritária".



Alex Cruz especificou que as informações que podem ter sido roubadas são referentes à identidade, endereço postal e email dos clientes assim como dados bancários: número de conta, data de validade dos carões de crédito e o código de segurança de três dígitos.



A empresa publicou pedidos de desculpa pela falha informática nos principais jornais britânicos.