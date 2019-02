Brussels Airlines cancela todos os voos na próxima quarta-feira devido a greve

Lusa08 Fev, 2019, 15:47 | Economia

"A Brussels Airlines suprime o seu programa inteiro de 222 voos. Os itinerários de viagem de mais de 16.000 passageiros estão afetados", indicou a companhia belga, cuja única base na Bélgica é o aeroporto de Bruxelas.

A filial da alemã Lufthansa tomou esta decisão por "considerar que as operações do aeroporto de Bruxelas serão provavelmente severamente afetadas na sequência de ações de diferentes partes envolvidas no aeroporto". De acordo com o diário flamengo Morgen, citado pela AFP, os controladores aéreos farão greve.

A companhia aérea tinha anunciado na quinta-feira que iria realizar 72 dos 222 voos realizados normalmente, mas tomou hoje a decisão de cancelar todas as ligações.

Três grandes centrais sindicais belgas apelaram à realização de uma greve nacional na próxima quarta-feira, em todos os setores, no setor público e privado, por todo o país.

Os sindicatos reclamam um aumento dos salários, dos subsídios, das pensões e melhores condições de fim de carreira.