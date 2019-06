Bruxelas abre a porta a Procedimento por Défice Excessivo contra Itália

“Em vez de ter sido reduzida, a dívida pública de Itália, que representa uma importante carga para a economia, voltou a aumentar”, sublinhou em conferência de imprensa o comissário europeu para os Assuntos Económicos Pierre Moscovici, referindo-se à progressão do rácio da dívida sobre o PIB italiano ao longo de 2018.A Comissão Europeia recomenda o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo a Espanha, até ao momento o único país-membro debaixo deste processo.



Bruxelas faz contas ao que pode ser a evolução da dívida soberana de Itália: depois dos 132,2 por cento do PIB no ano passado, o rácio poderá atingir os 133,7 por cento em 2019 e os 135,7 por cento em 2020, distante, portanto, dos 60 por cento estabelecidos pelas regras europeias.

De acordo com a análise da Comissão, a dívida italiana está em contínuo crescimento porque os juros pagos relativamente à própria dívida são superiores à taxa de crescimento do país.

Nas contas de Bruxelas, os italianos pagaram no ano passado 65 mil milhões de euros em juros relativos à dívida, o “equivalente a todo [o orçamento para] o sistema de educação”.

Pierre Moscovici não põe de parte um rumo diferente para o caso italiano, caso Roma forneça novos elementos de análise: “A minha porta está aberta”, sublinha o comissário europeu, deixando abertura para que um processo por défice excessivo possa não vir sequer a acontecer.



“Como acontece para todos os Estados-membros, estamos abertos a olhar para novos dados que posam mudar a nossa análise”, declarou.

O fator Salvini

O puxão de orelhas de Bruxelas era contudo mais do que esperado e quase impossível de evitar.



Face ao crescimento da dívida pública, há muito que a Comissão dava sinais de que iria abrir um procedimento por défice excessivo a Itália. Inicialmente, membros do governo de coligação, como o populista Matteo Salvini, chegaram a exercer pressão sobre Bruxelas quando estavam já na iminência do processo.



Salvini, que acaba de ganhar as eleições europeias, afirmava no início da passada semana que tudo faria para lutar contra o que considera serem as regras erradas da União Europeia, regras fiscais que diz serem injustas e estarem desatualizadas.

A implementação do processo por défice excessivo está agora dependente da concordância dos restantes parceiros da União, podendo ser colocado em marcha ainda antes de uma reunião dos ministros das Finanças prevista para o início de Julho.

Portugal. Atenção ao malparado

No Programa de Estabilidade para 2019-2023, o Governo português conservou a meta de um défice de 0,2 por cento do PIB para este ano e a previsão de excedente em 2020. Já o crescimento do PIB em 2019 foi corrigido em baixa para 1,9 por cento, contra os 2,2 por cento inscritos no Orçamento do Estado.



Objetivo de Médio Prazo



Bruxelas recomenda a Portugal um aumento do investimento nos transportes e na inovação, olhando às “insuficientes ligações marítimas e ferroviárias” e “disparidades regionais”.



c/ agências

A análise da Comissão Europeia encontra esteio em conclusões do FMI que, de acordo com um documento a que a Reuters teve acesso, apontam a dívida italiana como o maior risco para a Zona Euro, a par do cenário de um possível “hard” Brexit e das tensões provocadas pela guerra comercial alimentada pelo Presidente norte-americano Donald Trump.No que toca a Portugal, as recomendações no quadro do semestre europeu de coordenação de políticas económicas e orçamentais referem como ponto de vulnerabilidade os empréstimos ditos não produtivos – NPL, ou. Isto dado o “contexto de baixo crescimento da produtividade”.O impacto destes empréstimos, lê-se no documento elaborado para Portugal , “permanece relativamente alto, em 11,3 por cento”. Ainda assim, Bruxelas admite que o país obteve alguma redução do crédito malparado, desde logo no tecido empresarial.“As lacunas continuam, nomeadamente em termos de implementação das medidas para reduzir empréstimos não produtivos e para melhorar o ambiente de negócios”, assinala a Comissão Juncker.O Executivo comunitário recomenda, assim, ao país que se mostre “mais eficiente” na resposta ao crédito malparado “relativamente alto”. Em concreto, propõe “uma recuperação mais rápida de garantias associadas” aos NPL, “aumentando a eficiência dos processos de insolvência e de recuperação”.Recomenda, por outro lado, uma redução da “carga administrativa e regulatória sobre as empresas”, designadamente por via do corte de “barreiras específicas do sector ao licenciamento”. Assim como a redução de “restrições em profissões altamente reguladas” e uma melhoria da “eficiência dos tribunais administrativos e fiscais”, a começar pela “duração dos processos”.A Comissão Europeia aponta ainda o dedo à persistência de “barreiras regulatórias e administrativas sobre negócios e serviços, o que gera preocupações a nível da concorrência, dos preços, da inovação e da qualidade dos serviços”.A Comissão recomenda também ao Governo português que envide esforços no sentido de assegurar o Objetivo de Médio Prazo em 2020, assinalando o que considera ser o risco acentuado de desvio do desígnio de um saldo orçamental zero.O roteiro de Bruxelas passa pelo recurso a receitas excecionais, tendo em vista a redição do rácio da dívida das administrações públicas, e pela prioridade a despesas que potenciem o crescimento, sem descurar o controlo das contas: “Com um foco particular na redução duradoura dos atrasos nos pagamentos dos hospitais”.O colégio de comissários afirma que Portugal deve alcançar o Objetivo de Médio Prazo em 2020, “tendo em conta a autorização, ligada a circunstâncias excecionais, de se desviar temporariamente da trajetória de ajustamento”. Mas persiste “um risco de desvio significativo”.Ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, até que o Objetivo de Médio Prazo seja alcançado, o ajustamento anual do saldo estrutural não pode ficar aquém de 0,5 por cento do Produto Interno Bruto.Em abril, ao apresentar o Programa de Estabilidade, o ministro das Finanças, Mário Centeno, sustentou que o saldo orçamental deverá andar em redor de um excedente de 0,7 por cento do PIB em 2023. O saldo estrutural, apontou então o governante, “atinge o objetivo de médio prazo que, a partir de 2020, passara a ser de zero por cento”.As recomendações de Bruxelas vão ser discutidas a 14 de junho no quadro do Ecofin, que reúne os ministros das Finanças dos países-membros da União Europeia. Deverão, depois, ser aprovadas pelo Conselho Europeu a 20 e 21 deste mês, antes de serem devolvidas ao foro ministerial para implementação efetiva, em julho.