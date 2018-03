Bruxelas adverte para problemas persistentes no setor bancário português

Lusa07 Mar, 2018, 14:40 | Economia

Na sua apreciação à situação económica de Portugal, no quadro do "pacote de inverno" do semestre europeu hoje adotado pelo colégio da "Comissão Juncker", o executivo comunitário nota que "os bancos portugueses continuam entre os menos capitalizados e têm menos lucros do que os seus homólogos da União Europeia".

No entanto, a Comissão reconhece que "os aumentos de capital, juntamente com os esforços em curso para redução de custos e melhoria da qualidade dos ativos estão a levar a melhorias das perspetivas do setor financeiro".

Bruxelas sublinha que, "embora esteja a cair em termos absolutos, o rácio ainda elevado de créditos malparados (14,6% em setembro de 2017) continua a ser um fardo e um risco para a solidez financeira dos bancos", o que, "se não for resolvido, pode constituir uma barreira a novos investimentos".

Reportando-se à estratégia em curso em Portugal para uma redução mais célere dos ativos não rentáveis, a Comissão Europeia sugere que uma liquidação mais rápida das empresas não viáveis através de procedimentos de insolvência e um mercado secundário para os créditos malparados poderia libertar oferta de crédito para novos instrumentos e reduzir os riscos para o setor bancário".

Na conferência de imprensa de hoje de apresentação do "pacote de inverno", o vice-presidente da Comissão responsável pelo Euro, Valdis Dombrovskis, questionado sobre a questão concreta do Novo Banco e se Bruxelas está preocupada com a eventualidade de ter que ser injetado mais dinheiro nesta instituição, escusou-se a aprofundar a questão.

"Este banco foi reestruturado de acordo com o plano aprovado pela Comissão, e agora estamos a seguir de perto o trabalho deste banco, mas não tenho novas declarações a fazer sobre o Novo Banco nesta fase", disse.

A Comissão Europeia retirou hoje Portugal da lista de Estados-membros com "desequilíbrios macroeconómicos excessivos", por ocasião da adoção do "pacote de inverno de semestre europeu" de coordenação de políticas económicas, considerando agora que o país apresenta apenas "desequilíbrios", entre os quais aqueles identificados no setor bancário.

Depois de, em novembro passado, Bruxelas ter identificado 12 Estados-membros que considerou merecerem uma "análise aprofundada" devido aos seus desequilíbrios macroeconómicos, hoje decidiu retirar um desses países da lista (a Eslovénia) e desagravar o nível de desequilíbrios de outros três, Portugal, França e Bulgária, que passam a ser considerados países simplesmente com "desequilíbrios económicos".