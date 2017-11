Bruxelas alerta Portugal contra política de baixos salários

RTP13 Nov, 2017, 11:22 | Economia

Os salários mantêm-se em Portugal abaixo da média europeia, tendo a Comissão Europeia apontado nas previsões de Outono, publicadas a semana passada, uma evolução da produtividade mais rápida do que os salários.



De acordo com as respostas do porta-voz ouvido pelo DN e Dinheiro Vivo, são duas as realidades que podem contribuir para a evolução mais lenta dos custos unitários do trabalho (CTUP - custos do trabalho por unidade produzida): principalmente a fraca evolução dos salários, mas também o aumento da produtividade.“Elevada proporção de empregos criados em setores de perfil de baixas qualificações e salários abaixo da média”.



“Em 2017, o abrandamento verificado nos custos unitários do trabalho deveu-se, principalmente, ao facto de o crescimento dos salários ter continuado a ser lento. Isto pode ser explicado pela elevada proporção de empregos a ser criados em setores com perfis de baixas qualificações e salários abaixo da média”, assinala o responsável da Comissão Europeia em resposta ao DN e Dinheiro Vivo.



De acordo com o porta-voz, estando Portugal a conseguir criar novos postos de trabalho a bom ritmo, constata-se uma “elevada proporção de empregos criados em setores de perfil de baixas qualificações e salários abaixo da média”.



O porta-voz salvaguarda, entretanto, que “as melhorias na produtividade estão, de facto, a conduzir a uma moderação adicional esperada nos custos unitários do trabalho em 2018”.



Sendo o CTUP o rácio que relaciona a evolução do salário nominal por trabalhador (numerador) com a produtividade aparente da economia (denominador), o aumento desta implica automaticamente um mais baixo resultado na equação do custo do trabalho.



Para os anos de 2018 e 2019 é esperada uma evolução na produtividade de 2,3% para ambos os períodos, quando os salários apenas deverão crescer 1,7% e 1,8%, respectivamente. São ainda as contas da previsão de Bruxelas, com o resultado a dar na sétima variação mais baixa em toda a União Europeia em 2018 (subida de 0,8%) e na quarta posição desse ranking em 2019 (subida de 0,9%).