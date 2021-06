Bruxelas apela aos EUA para agir no sentido de resolver conflito comercial

"Enviámos um sinal claro aos Estados Unidos de que queremos resolver esta questão de uma forma justa e equilibrada, suspendendo a duplicação automática das nossas contramedidas legítimas", disse o comissário europeu da Economia ao Serviço das Pessoas, Valdis Dombrovskis, num debate sobre as relações UE-EUA no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

A UE recuou no aumento dos seus impostos sobre vários produtos norte-americanos em 01 de junho, que tinha previsto em resposta às tarifas sobre o aço e o alumínio europeus impostas pelo antigo Presidente dos EUA Donald Trump.

"Cabe agora aos Estados Unidos passar das palavras aos atos", disse Dombrovskis, seis dias antes de um encontro em Bruxelas entre o Presidente, Joe Biden, e os líderes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A UE e os Estados Unidos iniciaram em maio discussões para acabar com as disputas comerciais no seio da Organização Mundial do Comércio (OMC), com o bloco comunitário a suspender temporariamente as tarifas às importações de aço, desde 01 de junho.

Washington tem vindo a impor impostos de 25% sobre as importações europeias de aço e 10% sobre as importações de alumínio desde junho de 2018.

A UE retaliou ao tributar motos como a Harley-Davidson, jeans (incluindo Levi`s), ou tabaco, milho, arroz ou sumo de laranja dos EUA.

Bruxelas procura agora um compromisso dos EUA para resolver o conflito antes de dezembro, de acordo com o projeto de conclusões da cimeira UE-EUA de 15 de junho.