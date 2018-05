Bruxelas aperta entrada de investidores estrangeiros nos países-membros

Paulo Alexandre Amaral - RTP29 Mai, 2018, 11:52 / atualizado em 29 Mai, 2018, 12:23 | Economia

A comissão do comércio internacional da União Europeia acaba de aprovar esta segunda-feira uma proposta de trabalho para reforçar a intenção da Comissão Europeia de reforçar o escrutínio dos investimentos de países exteriores à UE, uma triagem que visa em particular os avanços chineses nas economias europeias.







Em particular os gigantes da Europa – Alemanha, França e Itália – procuram conforto para as suas inquietações relativamente à possibilidade de os grandes grupos estrangeiros virem de alguma forma desequilibrar os mercados do Velho Continente com a oferta de bens a mais baixo custo. A par desta preocupação, está também “a ameaça a infraestruturas críticas, tecnologias-chave ou o acesso a informação confidencial”.





O relator da proposta, o eurodeputado Franck Proust (PPE) sublinha que a UE deve procurar “proteger os activos europeus essenciais”. Trata-se, contudo, de uma proposta que não reúne o consenso da União, com países como a Holanda, Irlanda ou Luxemburgo, de índole mais liberal, a mostrarem reticências face a um cenário de triagem dos investidores estrangeiros.





A proposta foi entretanto aprovada com 30 votos contra seis, estando agora a caminho de Estrasburgo para ser votadas no Parlamento Europeu entre 11 e 14 de Junho. Se houver luz verde segue-se uma fase de negociações que se prevê dura.

Restrições ao capital extra-comunitário





E Portugal pode ser um dos países que mais terá a perder em termos de chegada de investidores. Por exemplo, no caso chinês, Portugal é o segundo país da União Europeia que mais investimento acolheu no período 2010-2016, feitas as contas em termos relativos e tendo aqui em conta a dimensão da economia portuguesa.









De acordo com o estudo “Tendências do investimento chinês na Europa” (Instituto ESADE, Universidade Ramon Llull de Barcelona), a China investiu em Portugal 7.321 milhões de dólares entre 2010 e 2016, surgindo na sétima posição a seguir ao Reino Unido (32.080), Alemanha (18.610), Itália (15.810), França (12.930), Finlândia (10.580) e Irlanda (8.220).





A China Three Gorges é um exemplo paradigmático nestes cenários da entrada de capital estrangeiro, em concreto chinês, em setores estratégicos europeus. No caso, da energia. Durante a presentação do estudo, Ivana Casaburi, professora do ESADE e responsável pelo estudo, sublinhava precisamente que “Portugal pode ser a porta de entrada” do gigante asiático nesses setores estratégicos europeus.





Sendo já o maior acionista da EDP (com 23% do capital), a China Three Gorges anunciou há duas semanas a intenção de lançar de uma OPA sobre o capital da eléctrica, o que reforçaria ainda mais o seu peso no setor da energia.





Independentemente dos valores e dos números já presentes nos mercados europeus e das potenciais “ameaças” de futuros investimentos, há ainda uma questão relativamente à forma como a esta nova regulamentação está a ser lançada em Estrasburgo. Basta que um terço dos Estados-membros tenha dúvidas para que o investimento de um país extra-comunitário venha a ser alvo de escrutínio pelo conjunto da União.





Cai por terra a ideia de que, a ser aprovada a nova regulamentação, a decisão deveria depender de uma votação por maioria dos 27, deixando transparecer que o controlo deste policiamento fica nas mãos do tridente Alemanha-França-Itália.

Num relatório apresentado no final da semana passada, Portugal surge ainda como o país europeu com menos restrições ao investimento direto estrangeiro. A seguir aparecem Holanda e Espanha.