Bruxelas apresenta em janeiro resposta a legislação sobre inflação dos EUA

Falando numa conferência de imprensa, em Bruxelas, no final da reunião do Conselho Europeu, Von der Leyen salientou que "irá apresentar em janeiro com uma proposta de ajuda de Estado que não é apenas mais rápida e simples, mas também mais previsível".

A líder do executivo comunitário salientou também que o equivalente, a nível da União Europeia (UE), para as reduções de impostos são as ajudas de Estado.

Ursula von der Leyen adiantou ainda ser necessário levar em conta a competição global, principalmente no que respeita à economia verde.

A lei norte-americana da redução da inflação (IRA), que entrou em vigor em agosto, tem por objetivo reduzir os custos para os norte-americanos, abrangendo, por exemplo, investimentos no setor da energia e subsídios para veículos elétricos, baterias e projetos de energia renovável.

Os líderes da UE reuniram-sehoje em Bruxelas numa cimeira que se saldou num sobre o pacote de ajuda macrofinanceira (AMF) de 18 mil milhões de euros à Ucrânia, em 2023, e a introdução de um imposto mínimo de 15% às grandes empresas.

Portugal esteve representado no Conselho Europeu pelo primeiro-ministro, António Costa.