Bruxelas aprova investimento de 83 ME para linha circular do metro de Lisboa

"A Comissão Europeia aprovou hoje um investimento de 83 milhões de euros do Fundo de Coesão para melhorar a rede de metropolitano em Lisboa", anuncia o executivo comunitário, referindo que "o projeto irá melhorar a ligação, eficiência e segurança das linhas de metro".

De acordo com Bruxelas, a nova linha circular "irá ligar melhor a linha Amarela de Lisboa, que serve a zona com maior densidade de emprego, com a linha Verde", numa obra que, "uma vez concluída, [...] reduzirá os estrangulamentos e os tempos de viagem na área metropolitana da capital portuguesa".

Além disso, o projeto "assegurará uma melhor ligação entre o centro urbano da cidade e a sua periferia, especialmente para as pessoas que se deslocam dos concelhos de Oeiras, Cascais, Almada, Seixal e Montijo para o Cais do Sodré", destaca a instituição, prevendo um "aumento significativo" da utilização dos transportes públicos no distrito de Lisboa "após a conclusão do projeto, prevista para 2024".

Dados das autoridades portuguesas e hoje destacados por Bruxelas indicam que poderá estar em causa uma redução de cerca de 25 milhões de passageiros por quilómetro e uma redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) em perto de cinco mil toneladas por ano.

Citada pela nota de imprensa, a comissária europeia portuguesa com a pasta da Coesão e as Reformas, Elisa Ferreira, destaca que "este projeto trará muitos benefícios à Área Metropolitana de Lisboa", entre os quais "ligações mais fáceis entre todas as formas de transportes públicos, tempos de viagem mais curtos, redução das emissões de CO2 e melhor acesso a estes serviços, inclusive para as pessoas com mobilidade reduzida".

O parlamento aprovou em fevereiro uma alteração ao Orçamento do Estado para 2020, que motivou protestos do PS e do Governo, para a suspensão da linha circular do Metropolitano de Lisboa, mas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que o parlamento apenas formulou uma recomendação, sem suspender qualquer decisão administrativa.

A criação desta linha continua, contudo, a ser contestada por cidadãos e autarcas.

Em maio, o Metropolitano de Lisboa assinou o contrato para a primeira empreitada do plano de expansão da rede, num investimento de 48,6 milhões de euros. O Governo estima iniciar a obra ainda este ano.

O projeto prevê a criação de um anel envolvente da zona central da cidade, com a abertura de duas novas estações: Estrela e Santos.

O objetivo é ligar o Rato ao Cais do Sodré, obtendo-se assim uma linha circular a partir do Campo Grande com as linhas Verde e Amarela, passando as restantes linhas a funcionar como radiais - linha Amarela de Odivelas a Telheiras, linha Azul (Reboleira - Santa Apolónia) e linha Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto).