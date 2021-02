Bruxelas aprova porgrama de ajudas de Estado `Apoiar.PT Açores`

As ajudas estatais previstas no `Apoiar.PT Açores` estão abertas a empresas que tenham sofrido uma queda de 25% no volume de negócios nos primeiros três trimestres de 2020, em comparação com o mesmo período em 2019.

O auxílio corresponderá a 20% do volume de negócios perdido, com um montante máximo de 7.500 euros para microempresas, 40.000 euros para pequenas empresas e 100.000 euros para médias empresas.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, o regime foi aprovado ao abrigo do Quadro Temporário de Auxílios Estatais e o apoio público assumirá a forma de subvenções diretas.

Desde o início da pandemia, foram detetados nos Açores 3.750 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 29 mortes e 3.479 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.