Bruxelas aprova quase 90ME para financiar linha ferroviária entre Sines e Espanha

Lusa 23 Jun, 2017, 16:22 | Economia

Para o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, este corredor, que ligará Sines e Fronteira, é um dos "projetos mais importantes" para o Plano Ferrovia 2020.

"Com este financiamento, ascende a 600 milhões de euros o contributo total do Mecanismo Interligar a Europa (CEF Geral e Coesão) para o Plano Ferrovia 2020", adianta a tutela.

As obras do troço Elvas - Fronteira, cujo concurso já foi lançado, devem iniciar-se até ao final do ano, "altura em que será posto a concurso o troço com maior investimento, que ligará Évora a Elvas".

A Comissão Europeia anunciou também um financiamento de 1,5 milhões de euros para o troço final da A25, entre Vilar Formoso e a fronteira, de acordo com o ministério.

Estes projetos estão incluídos num pacote de 2.700 milhões de euros para 152 projetos de transportes, em apoio à mobilidade competitiva, limpa e interligada na Europa, ao abrigo do Mecanismo Interligar a Europa, a estrutura financeira da UE que apoia as redes de infraestruturas.

"Este investimento não só modernizará a rede de transportes europeia, mas também virá estimular a atividade económica e promover a criação de emprego", afirma a Comissão Europeia.

A fatia mais avultada do financiamento destina-se a desenvolver a rede ferroviária europeia (1,8 mil milhões de euros), a descarbonização e a atualização dos transportes rodoviários, bem como os sistemas de transportes inteligentes (359,2 milhões de euros), assim como a implantar sistemas de gestão do tráfego aéreo (311,3 milhões de euros).