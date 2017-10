Partilhar o artigo Bruxelas aprova reestruturação e ajuda do Estado ao Novo Banco Imprimir o artigo Bruxelas aprova reestruturação e ajuda do Estado ao Novo Banco Enviar por email o artigo Bruxelas aprova reestruturação e ajuda do Estado ao Novo Banco Aumentar a fonte do artigo Bruxelas aprova reestruturação e ajuda do Estado ao Novo Banco Diminuir a fonte do artigo Bruxelas aprova reestruturação e ajuda do Estado ao Novo Banco Ouvir o artigo Bruxelas aprova reestruturação e ajuda do Estado ao Novo Banco