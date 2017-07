Bruxelas aprova venda do Novo Banco no quadro das concentrações, ainda avalia ajudas estatais

RTP 10 Jul, 2017, 12:01 / atualizado em 10 Jul, 2017, 12:37 | Economia

O executivo comunitário anunciou hoje que concluiu que a operação de venda do banco português ao fundo norte-americano não suscita preocupações a nível de fusões, já que as empresas em causa não têm atividades que se sobreponham no setor bancário em Portugal, razão pela qual o caso foi analisado seguindo o procedimento simplificado.

Bruxelas aponta, no entanto, que a decisão de hoje refere-se à avaliação da transação à luz das regras de controlo de concentrações, e "relativamente à análise no quadro das ajudas de Estado, a Comissão continua as suas discussões com as autoridades portuguesas sobre o plano de reestruturação que assegure o regresso do Novo Banco à viabilidade a longo prazo".

A Comissão Europeia lembra que "é necessária uma decisão sobre ajudas estatais em linha com as regras" comunitárias nessa matéria, mas também com as decisões de 2014 e 2015 a autorizar a resolução do Banco Espírito Santo", no contexto da qual Portugal se comprometeu a vender o "banco ponte" Novo Banco.

Venda com críticas

O contrato para a venda do Novo Banco à Lone Star foi assinado a 31 de março deste ano, prevendo a alienação de 75 por cento da instituição bancária, mantendo o Fundo de Resolução 25 por cento do capital.



O processo gerou críticas à esquerda e à direita do Governo. António Costa garantia na altura que "não existirá impacto nas contas públicas ou sobre os contribuintes".



31 de março de 2016

A concretização do negócio de venda do Novo Banco ainda está sujeita a três condições: as autorizações da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, a nível de ajudas estatais, e do Banco Central Europeu, mas também a troca de obrigações seniores do Novo Banco.



Na semana passada, o secretário de Estado adjunto e das Finanças disse que o Governo prevê concluir o processo de venda do Novo Banco até novembro, admitindo que a dimensão dos cortes na instituição financeira está ainda em discussão.

c/Lusa