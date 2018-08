Bruxelas com "poucos instrumentos para intervir" em OPA sobre EDP

22 Ago, 2018, 14:09 / atualizado em 22 Ago, 2018, 14:13 | Economia

A posição de Jean-Claude Juncker surge em resposta a uma carta da eurodeputada Ana Gomes e de Elmar Brok sobre os investimentos diretos estrangeiros em setores estratégicos da economia europeia. A carta foi redigida com base na oferta pública de aquisição (OPA) lançada em maio pela China Three Gorges sobre a empresa portuguesa EDP.A Comissão “não pode analisar casos individuais de investimento direto estrangeiro e os potenciais riscos relativamente à segurança e ordem pública ao nível europeu", reforça Juncker.





"A Comissão está a par e está a seguir os desenvolvimentos relativamente à oferta da China Three Gorges Corporation para aumentar a sua participação e adquirir a maioria do capital na EDP. Escusado será dizer que tal transação terá de respeitar toda a legislação relevante da União", frisou o presidente do executivo comunitário, num documento citado pela Lusa.

Bruxelas "está ciente do significado do investimento direto estrangeiro em setores estratégicos da economia europeia", afirmou.



Autoridades reguladoras nacionais

A decisão final sobre a respetiva operação caberia ao Estado-membro no qual o investimento tem lugar.

“Comissão está mais consciente”

A eurodeputada socialista comentou a resposta que recebeu de Juncker sobre o investimento estrangeiro no setor energético europeu.

Ana Gomes acredita que a resposta de Bruxelas "não isenta as autoridades nacionais" das responsabilidades na análise da OPA em questão. A deputada espera que o Governo não se esqueça dos erros cometidos no passado, quando uma "política ultra-neoliberal" permitiu a venda de "setores estratégicos da economia" do país.







Na carta de resposta aos eurodeputados, o presidente do Executivo comunitário aponta que, a concretizar-se, a operação será analisada por Bruxelas com base nas regras da concorrência e das concentrações. Porém, sublinha que, "no âmbito do atual quadro legal, a Comissão dispõe de poucos instrumentos para intervir”.Jean-Claude Juncker reforça a importância da proposta legislativa para estabelecer uma regulamentação para um quadro para análise dos investimentos diretos estrangeiros na UE ser aprovada "o mais rápido possível".Juncker menciona que a operação será considerada ao abrigo das regras de concorrência da UE, na medida em que “teria uma dimensão ao nível da União, seria sujeita a procedimentos de controlo das concentrações”. “Neste caso, a Comissão teria de verificar se a operação suscita quaisquer preocupações a nível da Concorrência", apontou.Por outro lado, “se a operação afetar os acionistas de um operador de rede de transporte, as autoridades de regulação nacionais podem abrir procedimentos para assegurar o respeito do operador da rede de transporte pelas normas das diretivas de gás e eletricidade”. Principalmente em relação "à separação das atividades de transmissão de energia e de produção e distribuição", acrescentou."Ainda ao abrigo destas diretivas, as autoridades reguladoras nacionais também devem avaliar um potencial risco para a segurança da distribuição no caso de um indivíduo de um país terceiro adquirir o controlo num operador da rede de transporte", referiu.Segundo o presidente da Comissão Europeia, “de acordo com a legislação da União em matéria de segurança do fornecimento de gás, os Estados-membros devem conduzir avaliações de risco e ter em conta todos os riscos relevantes"."Fico muito satisfeita por a atitude da Comissão ser completamente diferente. Hoje, a Comissão está muito mais consciente das implicações" dos investimentos diretos estrangeiros em setores-chave da economia europeia, disse também à agência Lusa Ana Gomes.A deputada do PS ao Parlamento Europeu lembrou que, na vigência da Comissão liderada por Durão Barroso, já questionara Bruxelas sobre o assunto. No entanto, a atitude do Executivo comunitário era de "balda liberalizadora", tendo até em conta o contexto de intervenção daem Portugal.A Comissão, enfatizou ainda a eurodeputada, "deixou o Governo [de coligação PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho] mais neoliberal de sempre fazer o que quis em setores estratégicos do país".Na carta enviada no mês passado a Juncker, Ana Gomes lamentava "o desdém" das respostas da Comissão em 2012, quando já então questionara a privatização da REN e da EDP."Hoje, a filosofia da Comissão está muito mais em linha com o que defendo", congratulou-se, salientando o facto de Juncker ter apontado que, "em última análise, a responsabilidade é dos Estados-membros", em relação à análise dos riscos para a segurança.