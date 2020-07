Bruxelas com previsões mais pessimistas para Portugal

A Comissão Europeia agravou, e muito, as previsões de queda da economia portuguesa para este ano. Bruxelas estima uma contração do PIB em 9,8 por cento, três pontos percentuais acima da anterior previsão e bem mais pessimista do que a estimativa do Governo que é de 6,9 por cento.