Bruxelas dá luz verde a França para injetar 1.400 ME na Air France

A Comissão considerou que esta ajuda "vai permitir reparar os danos ligados diretamente à pandemia de covid-19" e considera que "não ultrapassa o montante que é necessário" para compensar a companhia aérea do impacto sofrido com as restrições decretadas entre março e junho de 2020.

"Devido às restrições de viagens que foram adotadas, a companhia aérea sofreu perdas operacionais significativas e registou uma queda acentuada do tráfego e da rentabilidade durante esse período", afirmou a Comissão Europeia, citada pela agência Efe.

A ajuda, que será transferida para a Air France em várias tranches em forma de subvenções, participações de capital ou apoio à liquidez da empresa, é a terceira aprovada para a companhia aérea desde o início da pandemia.

A França obteve em maio de 2020 o aval do executivo comunitário para um programa de apoio à liquidez da Air France, que ascendia a 7.000 milhões de euros e a instituição também deu `luz verde` em abril de 2021 a uma recapitalização da companhia de 4.000 milhões de euros.