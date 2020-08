Bruxelas dá luz verde a um apoio de 5.900 milhões de euros para Portugal

A verba serve para financiar concretamente, medidas de proteção do emprego, como o lay-off simplificado. O governo português pediu para receber os quase 6 mil milhões de euros, no âmbito do programa Sure e a resposta favorável chegou de Bruxelas esta terça-feira.