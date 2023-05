Bruxelas destaca "previsões positivas" para Portugal apesar de apoios na energia

"De um modo geral, as previsões para Portugal são positivas [...] e o crescimento deverá aumentar 2,4% [do Produto Interno Bruto -- PIB] o que, mais uma vez, é o dobro da média da UE para este ano, por isso não podemos considerar isto como negativo", reagiu o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Respondendo a uma questão da Lusa em conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de primavera, em Bruxelas, o responsável europeu da tutela apontou que "é interessante notar também que o saldo orçamental do PIB, apesar de um certo número de medidas significativas relacionadas com a energia que tiveram um impacto substancial no orçamento, [...] é melhor do que o de outros Estados-membros".

Bruxelas reviu hoje em alta a projeção de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,4%, a terceira maior taxa da zona euro, ajudada pelo turismo, revelando-se mais otimista do que o Governo.

Nas previsões económicas de primavera, a Comissão Europeia melhorou a projeção de crescimento do PIB português para este ano face aos 1% previstos em fevereiro e manteve inalterada a previsão de uma taxa de 1,8% para 2024.

A previsão para este ano coloca Portugal no `top três` dos países da zona euro com a maior taxa de crescimento deste ano, a par da Grécia, apenas ultrapassados pela Irlanda (5,5%) e por Malta (2,4%).

Bruxelas prevê também que o défice português diminua para 0,1% este ano, o menor da zona euro, o melhor resultado à exceção dos excedentes previstos para a Irlanda e Chipre, estando mais otimista do que o Governo.

Nas previsões económicas de primavera, a Comissão Europeia aponta para uma redução do défice português de 0,4% do PIB em 2022 para 0,1% este ano e 2023.

