Bruxelas deu `slots` à EasyJet por ter "maior capacidade de lugares" até 2025

A Comissão Europeia atribuiu à EasyJet os 18 `slots` diários da TAP no aeroporto de Lisboa por ser a companhia que, entre as candidatas, tem "maior capacidade de lugares" até 2025, adiantou à Lusa fonte oficial do executivo comunitário.