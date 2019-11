Bruxelas disponibiliza mais de 200 milhões de euros para promoção agroalimentar em 2020

Mais de metade da verba (118 milhões de euros) destina-se a financiar campanhas de promoção de produtos da UE em mercados externos com grande potencial de crescimento, como Canadá, China, Japão, Coreia, México e Estados Unidos.

Os setores elegíveis incluem os laticínios, azeite, azeitonas de mesa e vinho, iniciando-se as candidaturas aos apoios em janeiro.

Os programas para a divulgação interna podem ser `simples` -- envolvendo apenas um Estado-membro e com um orçamento de 100 milhões de euros - ou `multi`, nos quais se juntam dois ou mais países ou organizações de diferentes nacionalidades e com uma verba de 91,4 milhões de euros.

Da verba para os programas `simples`, 20 milhões de euros estão previstos para campanhas no mercado interno e 75 no externo, com uma fatia de cinco milhões para iniciativas destinadas a enfrentar perturbações nos mercados.

No que respeita aos programas `multi`, 43 milhões de euros destinam-se a campanhas no mercado interno, 43,4 milhões para o externo, havendo ainda uma verba de 9,5 milhões para iniciativa da Comissão Europeia e outra de cinco milhões para eventuais perturbações nos mercados.