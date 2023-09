Bruxelas emite diretrizes para que operadores da UE evitem evasão às sanções

Com as sanções económicas europeias à Rússia a serem aplicadas pelas autoridades aduaneiras da UE, o executivo comunitário publicou hoje "uma nota de orientação dirigida aos operadores europeus para os ajudar a identificar, avaliar e compreender os eventuais riscos de evasão às sanções e a forma de os evitar", visando dar "uma panorâmica geral do que os operadores da União devem fazer ao efetuarem as devidas diligências no seu trabalho", segundo a informação divulgada à imprensa em Bruxelas.

"Nos termos da legislação, os operadores da UE têm a obrigação de efetuar as devidas diligências nas suas transações com países terceiros a fim de garantir que os seus parceiros comerciais não contornam as sanções europeias", reforça a instituição.

Fornecendo também uma "lista de sinais de alerta de evasão", com possíveis riscos quando estabelecem uma relação comercial com um novo parceiro, as diretrizes hoje divulgadas surgem depois de a UE ter imposto restrições às importações e às exportações da Rússia.

Da lista de bens que não podem ser exportados da UE para a Rússia constam produtos de tecnologia de ponta (por exemplo, computadores quânticos e semicondutores), máquinas de transporte, produtos para a refinação de petróleo, equipamentos da indústria energética, artigos de luxo, armas de fogo civis e ainda bens da aviação e da indústria espacial, de navegação marítima e de dupla utilização para fins militares, como `drones`.

Por seu lado, a UE não pode importar da Rússia petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados, com exceções limitadas, carvão e outros combustíveis fósseis sólidos, aço, produtos siderúrgicos e ferro, ouro, cimento, asfalto, madeira, papel, borracha sintética e plástico, produtos do mar e licores (por exemplo, caviar, vodca) e ainda cigarros e cosméticos.

Estão ainda proibidos serviços de empresas europeias à Rússia, como contabilidade, auditoria, aconselhamento jurídico, consultoria informática, arquitetura, engenharia, publicidade e estudos de mercado.

Criadas para prejudicar a economia russa e reduzir, assim, o financiamento russo da guerra contra a Rússia, as restrições à exportação e importação excluem os produtos destinados principalmente ao consumo e os produtos relacionados com a saúde, a farmacêutica, a alimentação e a agricultura.

De acordo com a Comissão Europeia, desde fevereiro de 2022, a UE proibiu a exportação de mais de 43,9 mil milhões de euros (o equivalente a 49% face a 2021) em mercadorias para a Rússia e a importação de mais de 91,2 mil milhões de euros (o correspondente a 58%) em mercadorias da Rússia.