Bruxelas entreabre a porta do verão europeu a americanos vacinados

Na entrevista, Ursula von der Leyen explicou que, tendo em conta que

As viagens não essenciais para os Estados Unidos estão restritas há mais de um ano.

Von der Leyen não adiantou uma data concreta para o início da chegada de turistas dos Estados Unidos, mas Bruxelas pretende aprovar em Junho a versão final do Certificado de Vacinação, para ajudar a impulsionar o turismo nos meses mais quentes.





A União Europeia adoptou fortes restrições às viagens para o bloco dos 27 Estados-membros no ano passado. As viagens não essenciais apenas são permitidas da Austrália, Nova Zelância, Ruanda, Singapura, Coreia do Sul e Tailândia.





Para entrar nesta lista, os país não podem ter mais do que 25 novos casos de Covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 14 dias e não ter mais de 4% de testes positivos entre os exames realizados na última semana.







Von der Leyen argumentou que as regras na União Europeia sobre as viagens não essenciais deverão mudar a tempo do verão para ter em conta a cobertura de vacinação.

EUA e UE usam ambas vacinas da Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson.

“Os americanos, até onde posso ver, usam vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos”, disse ela. “Isso vai permitir a livre circulação e as viagens para a União Europeia. Porque uma coisa é clara: todos os 27 Estados membros aceitarão, incondicionalmente, todos aqueles que forem vacinados com vacinas aprovadas pela EMA ”, referiu.





No entanto, não expressou qualquer data prevista para isso acontecer e salvaguardou que isso vai depender da situação epidemiológica, constatando que a situação regista melhorias nos Estados Unidos e irá “esperamos, também melhorar na União Europeia”.





Neste momento, os Estados Unidos recomendam aos cidadãos que evitem 80% dos países no mundo, devido à pandemia.







Os EUA ainda restringem as viagens de lazer da União Europeia e Reino Unido. Tem havido informações de que o levantamento de restrições deverá ser recíproco, mas nada foi anunciado oficialmente.







O Reino Unido, já fora do bloco da União, vai introduzir um sistema de cores a 17 de maio que irá definir quais serão as restrições para as viagens ao estrangeiro. Ainda não está elaborada a lista de países que vão integrar cada um dos códigos de cores.







Os Estados Unidos estimam ter 70% dos adultos vacinados a meio de junho. O Reino Unido tem já 65% da população com pelo menos uma dose administrada. A União Europeia aponta a marca dos 70% de vacinados para julho.





Na passada semana, começou a discussão na Europa sobre quais os critérios que deverão ser considerados para a reabertura dos locais turísticos.







Há países cujas economias dependem fortemente do turismo, entre eles Portugal.







Esta semana registou-se um abrandamento em algumas restrições. Em Itália, restaurantes e bares começam a servir nas esplanadas. Em França, as crianças começam a regressar às creches e escolas primárias e na Bélgica os cabeleireiros e outras lojas começam a reabrir.







A Grécia já disse que abrirá as fronteiras para viajantes dos Estados Unidos, desde que apresentem prova de vacinação ou testes negativo à Covid-19.





O ministro do Turismo de Espanha, Fernando Valdés, referiu na semana passada que o país vai estar pronto para um turismo de massa no verão. “Estamos desesperados para recebê-los neste verão. Acho que estaremos prontos aqui na Espanha. Também achamos que as coisas no esquema de vacinação do Reino Unido estão a avançar muito bem. Portanto, esperamos ver neste verão o reinício das férias”, disse à Sky News.