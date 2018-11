Bruxelas espera maior défice e menor crescimento

Carlos Santos Neves - RTP08 Nov, 2018, 10:07 / atualizado em 08 Nov, 2018, 11:06 | Economia

O quadro de estimativas do Governo de António Costa aponta para um défice de 0,2 por cento do Produto Interno Bruto em 2019. O Executivo comunitário espera, por seu lado, 0,6 por cento, um recuo de uma décima.Em matéria de crescimento económico, Bruxelas espera um abrandamento para 2,2 por cento este ano e 1,8 em 2019; o Governo prevê, respetivamente, 2,3 e 2,2 por cento.



Já relativamente à derrapagem orçamental deste ano, Bruxelas mostra-se em sintonia com Lisboa, ao apontar para 0,7 por cento, abaixo dos 0,9 que antevia em maio, nas previsões da primavera.



A Comissão Europeia deverá pronunciar-se no próximo dia 21 e novembro sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019, na qual o Governo preservou a previsão de um défice de 0,2 por cento do PIB: a meta inscrita no Programa de Estabilidade 2018-2022, apresentado em abril.



Ainda relativamente ao défice, a Comissão Juncker antevê que o país só consiga chegar a um rácio de 0,2 por cento sobre o PIB em 2020 e num contexto de manutenção de políticas. Os riscos são situados, uma vez mais, no peso dos apoios ao sector da banca.



O défice de 2018, refere mesmo Bruxelas, seria de 0,3 por cento sem a ativação do mecanismo de capitalização contingente do Novo Banco – 0,4 por cento do Produto.



Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas

PIB. Lisboa prevê mais, Bruxelas menos



Quanto à inflação, se o Governo prevê que a taxa se cifre em 1,3 por cento em 2018 e 2019, a Comissão espera que esta “permaneça relativamente baixa em 2018, nos 1,5 por cento”, e ascenda a 1,6 nos dois anos seguintes.

c/ Lusa

Em suma, a Comissão considera que as estimativas pendem “para o lado negativo”, dadas as “incertezas em torno das perspetivas económicas e de mais impactos de agravamento do défice decorrentes de medidas de apoio à banca”.“Uma vez que o impacto de medidas discricionárias, poupanças em despesas com juros e maiores rendimentos de propriedade deverá manter-se geralmente neutral em 2019, o saldo estrutural deverá manter-se amplamente estável”, contrapõe.Quanto ao rácio da dívida pública sobre o PIB, as previsões económicas de outono estimam um recuo para 121,5 por cento em 2018. Valor que deverá encolher para 119,2 por cento em 2019 e 116,8 em 2020. Um comportamento que se deverá “sobretudo a excedentes orçamentais primários e um elevado crescimento do PIB nominal”.No capítulo do desempenho da economia, a Comissão Europeia prevê que o ritmo de crescimento desacelere para 2,2 por cento em 2018 e 1,8 por cento no próximo ano, sendo que o Governo prevê, respetivamente, 2,3 e 2,2 por cento.“A procura interna continua forte, mas o crescimento do Produto Interno Bruto em Portugal deverá abrandar em 2019 e 2020 face ao enfraquecimento das exportações líquidas”, escrevem os relatores de Bruxelas.A estimativa de crescimento para 2018 é a mesma que fora apresentada nas previsões de verão, conhecidas em julho. Bruxelas aparta-se mais de Lisboa no que toca ao próximo ano e a 2020, quando o PIB português, na perspetiva da Comissão, deverá crescer 1,7 por cento.Nas previsões de outono lê-se que o PIB real do país cresceu 2,3 por cento na primeira metade de 2018 sobretudo devido “a uma forte procura interna e em linha com as previsões económicas de verão”. No entanto, este ritmo “vai de certa forma abrandar no segundo semestre do ano, sobretudo devido a uma desaceleração da procura externa”.No que diz respeito à taxa de desemprego, a Comissão Europeia avança com uma previsão para 2019 análoga à do Governo, ou seja, 6,3 por cento. Por outro lado, espera que este ano o país apresenta uma taxa de 1,5 por cento, acima dos 1,3 por cento calculados pelo Executivo.Ainda de acordo com estas previsões económicas de outono , o ritmo de crescimento da economia da Zona Euro deverá abrandar para os 2,1% do PIB em 2018, 1,9 por cento em 2019 e 1,7 em 2020. Para o conjunto da União Europeia, são também previstas desacelerações para 2,2 por cento este ano, dois por cento em 2019 e 1,9 em 2020.