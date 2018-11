Bruxelas identifica risco de incumprimento no orçamento português

RTP21 Nov, 2018, 11:53 / atualizado em 21 Nov, 2018, 12:58 | Economia

O projeto de Orçamento português apresenta "um risco de incumprimento" do Pacto, já que "pode conduzir a um desvio significativo relativamente às trajetórias de ajustamento no sentido da realização do respetivo objetivo orçamental a médio prazo", lê-se no parecer de Bruxelas sobre o projeto de Orçamento submetido por Lisboa.

Além de Portugal, também Espanha, Bélgica, França e Eslovénia apresentaram orçamentos que voltaram a suscitar dúvidas em Bruxelas, esta quarta-feira expressas nos pareceres sobre os planos orçamentais dos Estados-membros da Zona Euro para 2019.

A correspondente da Antena 1 em Bruxelas Andrea Neves escutou o comissário Valdis Dombrovskis, o vice-presidente da Comissão Europeia para a Zona Euro.

Já o caso de Itália apresenta-se como "um caso particularmente grave de incumprimento".

A proposta do Orçamento do Estado português, entregue pelo Governo em 15 de outubro passado, mereceu um pedido de esclarecimento da Comissão Europeia. Bruxelas manifestou inquietação perante o aumento de 3,4 por cento da despesa pública primária e um esforço estrutural abaixo do recomendado.



Na carta enviada a Lisboa, em 19 de outubro, o executivo comunitário apontava que o projeto orçamental de Portugal prevê uma taxa de crescimento nominal da despesa pública primária de 3,4 por cento, "o que excede o aumento máximo recomendado de 0,7 por cento".



A Comissão notava ainda que esforço estrutural previsto para 2019 é de 0,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), mas, de acordo com os cálculos dos serviços da Comissão, ficar-se-á pelos 0,2 por cento, em qualquer dos casos "abaixo dos 0,6 por cento do PIB exigido pela recomendação do Conselho de 13 de julho".



Na resposta, o Governo argumentou que a sua proposta de OE2019 segue a mesma política que é reconhecida como um sucesso pelas próprias instituições europeias, mercados e agências de notação, e garantiu a continuação de um "controlo apertado da despesa pública".

As explicações de Lisboa não tranquilizaram Bruxelas que, à semelhança do que aconteceu nos últimos anos, voltar a classificar o orçamento português de "risco de incumprimento" das regras europeias.Portugal sob vigilância por desequilíbrios macroeconómicos

Portugal continua a integrar a lista dos Estados-membros que apresentam desequilíbrios macroeconómicos e devem ser sujeitos a análises aprofundadas em 2019, segundo o Relatório sobre o Mecanismo de Alerta (RMA), hoje divulgado pela Comissão Europeia.

No caso de Portugal - e segundo o RMA - no âmbito do "pacote de outono do semestre europeu", Bruxelas destaca questões relacionadas com a posição de investimento internacional líquido, salientando que "os riscos são limitados".

A Comissão Europeia "não considera necessário nesta fase realizar uma análise aprofundada no contexto do procedimento por défice excessivo (PDM)".

O relatório identifica a dívida pública e privada, as vulnerabilidades do setor bancário e o fraco crescimento da produtividade entre os desequilíbrios da economia portuguesa.

Bruxelas recomenda, assim, um exame aprofundado da persistência de desequilíbrios ou do seu desenvolvimento.

Na mesma situação que Portugal estão outros 10 Estados-membros: a Alemanha, a Bulgária, o Chipre, a Croácia, a Espanha, a França, a Irlanda, a Itália, a Holanda e a Suécia.

A Grécia e a Roménia, por seu lado, serão objeto de análises exaustivas.

Em março, a Comissão Europeia retirou Portugal do grupo de países com desequilíbrios macroeconómicos excessivos.

C/Lusa