Bruxelas inclui Portugal entre bons exemplos no combate ao crédito malparado

Lusa 11 Jul, 2017, 12:48 | Economia

Na conferência de imprensa no final da reunião de ministros das Finanças da UE (Conselho Ecofin), Dombrovskis apontou que "o ponto mais importante na agenda de hoje era enfrentar o crédito malparado" e comentou que "o trabalho nesta área está em curso e o rácio de empréstimos não liquidados está a descer", tendo ilustrado com os "exemplos" de Irlanda, Espanha, Itália e Portugal.

Depois de saudar as "reformas profundas no setor bancário" em Irlanda e Espanha - assinalando que em Espanha o rácio de crédito malparado desceu de 8,8% em setembro de 2014 para abaixo dos 6% em dezembro do ano passado -- e as recentes decisões sobre os bancos em Itália, que levaram a uma redução dos empréstimos não liquidados no setor bancário na ordem dos 13%, Dombrovskis acrescentou o exemplo português.

"Em Portugal, recentes transações no Novo Banco e na Caixa Geral de Depósitos contribuíram para fazer face ao crédito malparado de forma decisiva", disse, concluindo que "a Europa está, portanto, no caminho certo", embora seja "necessário acelerar a ação".

Por esta razão, saudou o plano de ação da nova presidência estónia semestral rotativa do Conselho da UE para enfrentar o problema do crédito malparado.

Portugal esteve representado na reunião pelo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, que na segunda-feira à noite, no final do encontro do Eurogrupo, apontou que foi debatido "o quadro legal de insolvência e a harmonização das leis de insolvência ao nível dos Estados europeus, como uma forma de facilitar a criação de mercado para o crédito malparado".

"Tive a oportunidade de transmitir aos meus colegas aquilo que foram as medidas tomadas pelo Governo português no passado mês de maio e que melhoraram e que tornaram o enquadramento legal português mais adequado para aquilo que é a necessidade de lidar com um problema que reconhecemos e em que estamos a trabalhar com bastante afinco, que é a questão dos NPL" (a sigla em inglês para "Non-Performing Loans", os empréstimos malparados), declarou o secretário de Estado.