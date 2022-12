Bruxelas mantém recomendação de congelamento de fundos para Hungria

Cabe agora aos Estados-membros da União Europeia (UE) pronunciar-se antes de 19 de dezembro para validar esta proposta, rejeitá-la ou alterar o montante.

O Governo húngaro, cujo plano de relançamento económico de 5,8 mil milhões de euros está também dependente da realização de reformas em matéria do Estado de direito, é acusado de estar, como medida de retaliação, a bloquear vários `dossiers` europeus fundamentais, como a ajuda financeira à Ucrânia, invadida pela Rússia a 24 de fevereiro deste ano e em guerra com o país liderado por Vladimir Putin desde então.

O executivo europeu tinha, no fim de novembro, considerado insatisfatória a aplicação de 17 medidas que a Hungria se tinha comprometido a cumprir para responder às preocupações de Bruxelas.

Mas os Estados-membros, liderados pela Alemanha e por França, pediram na terça-feira à Comissão para fornecer uma nova avaliação, com o objetivo de tomar em consideração as últimas medidas adotadas na quarta-feira pelo parlamento húngaro.

A ministra da Justiça húngara, Judit Varga, afirmou na quarta-feira que, com a aprovação parlamentar, "os 17 compromissos húngaros assumidos por acordo com a Comissão Europeia tinham sido totalmente cumpridos a tempo".

Mas a Comissão Europeia não partilha da mesma opinião: o "risco para o orçamento da UE (...) não se alterou com as últimas alterações legislativas aprovadas na Hungria", declarou o comissário europeu do Orçamento, Johannes Hahn, numa carta enviada à presidência checa do Conselho da UE.

A Comissão recomendou aos Estados-membros a suspensão de 7,5 mil milhões de euros de fundos de coesão que deveriam ser entregues à Hungria no âmbito do orçamento 2021-2027.

Este procedimento de "condicionalidade", destinado a proteger o orçamento europeu dos atentados ao Estado de direito, foi iniciado contra Budapeste em abril, pela primeira vez na UE, devido a "irregularidades sistemáticas na adjudicação de contratos públicos", bem como "falhas" em matéria de processos judiciais e de combate à corrupção.

Apesar de ter validado no final de novembro o plano de recuperação pós-covid-19 húngaro (5,8 mil milhões de euros de subvenções), o executivo europeu condicionou o respetivo pagamento à aplicação das 17 medidas anticorrupção e de reformas destinadas a aumentar a independência do poder judicial. Também neste caso caberá aos Estados-membros tomar uma decisão até ao final deste ano.