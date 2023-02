Bruxelas não confirma conclusão do processo de reestruturação do Novo Banco

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Comissão Europeia não confirma a conclusão do processo de reestruturação do Novo Banco. Confrontada com o comunicado do Ministério das Finanças, ao final da manhã, a porta-voz do executivo comunitário diz apenas que uma decisão final sobre o processo tem de ser feita com base nas contas auditadas do banco.