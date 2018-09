Bruxelas pede à Ryanair para implementar a lei dos países em que opera

RTP20 Set, 2018, 12:07 / atualizado em 20 Set, 2018, 12:31 | Economia

Os acionistas da Ryanair reconduziram o presidente do conselho de administração com 70,5 por cento dos votos | Wolfgang Rattay - Reuters

A Ryanair deve “implementar uma lei em vigor” e mostrar “responsabilidade social” no braço de ferro que a opõe aos tripulantes de cabine, avisaram as comissárias europeias dos Transportes e do Emprego, Assuntos Sociais e Mobilidade Laboral.







"Aqueles que reinam no céu também devem ser responsáveis no solo. Convido todos os grandes operadores, incluindo a Ryanair, que se tornou agora a principal companhia aérea europeia em termos de tráfego, a agir de forma responsável e a ser líder igualmente em assuntos sociais", declarou em Bruxelas, a jornalistas de todo o mundo, a comissária europeia dos Transportes, Violeta Bulc.









“Do que estão à espera?”, questiona Maryanne Thyssen, dirigindo-se aos responsáveis da companhia aérea de baixo custo, lembrando que "implementar uma lei em vigor não é matéria negocial”.





A comissária europeia do Emprego entende que “não restam dúvidas” quanto à posição a ser adotada no diferendo que opõe os tripulantes de cabine à low cost irlandesa. “As regras europeias são claras: dizem que é o sítio de onde o trabalhador sai de manhã e regressa à noite que é determinante” acrescentou.





Os tripulantes de cabine contestam a política laboral da empresa e reivindicam que os contratos de trabalho sejam feitos segundo a lei laboral nacional de cada país, em vez da irlandesa, onde a empresa tem sede.





Depois de uma greve nos dias 25 e 26 de julho, está marcada nova paralisação para a próxima semana. A greve de 24 horas, marcada para 28 de setembro, conta com a participação do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), em Portugal, bem como dos congéneres espanhol, italiano, belga e holandês.

Ryanair comunica intenção de seguir legislação nacional

As comissárias revelaram ter recebido, esta semana, uma carta da Ryanair em que comunica a intenção de celebrar contratos em cada um dos países onde tem base.











O sindicato belga CNE considerou que a proposta teria impacto em apenas metade dos trabalhadores, uma vez que não estariam abrangidos os funcionários contratados através da Crewlink.





O sindicato entende, por isso, tratar-se de uma tentativa “inaceitável” de dividir os trabalhadores e de ganhar tempo antes da greve de 28 de setembro.





A comissária Bulc adiantou que a Comissão está a fazer uma análise detalhada sobre as condições de trabalho das tripulações de cabine e como as companhias aéreas estão a exercer o conceito de base de operação ("home base"). O relatório deverá ser publicado até ao final do ano.





Pilotos pedem nova liderança; presidente reconduzido com margem reduzida

Os acionistas da Ryanair, que esta quinta-feira se reuniram em assembleia geral, reconduziram o presidente do conselho de administração. David Bonderman obteve 70,5 por cento dos votos, o que é considerado um nível baixo de aprovação. No anto passado, Bonderman recolheu 89,1 por cento dos sufrágios.





O diretor geral da empresa, Michael O'Leary, foi reeleito com 95,8 por cento dos votos.







O encontro dos acionistas foi precedido por uma declaração dos pilotos a pedir a substituição da liderança da empresa.

Os pilotos da Ryanair consideram que o atual modelo de emprego e gestão, da responsabilidade de Bonderman, fracassou.







A Ryanair "precisa de líderes competentes que estejam focados num futuro claro e diferente, em vez de seguirem um modelo de emprego falhado, que resultou no colapso das nossas operações em setembro de 2017", dizem os pilotos na declaração.

