Bruxelas pede luta férrea de Portugal contra a pandemia

A Comissão Europeia pediu a Portugal para tomar as medidas possíveis para combater a pandemia. Bruxelas aconselhou o país a focar-se no reforço do Serviço Nacional de Saúde e na manutenção dos postos de trabalho. Garantiu que, para já, não haverá abertura do procedimento por défice excessivos.