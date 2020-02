Bruxelas piora perspetivas de crescimento do Reino Unido para 2020 e 2021

O executivo comunitário sinaliza, no entanto, que as previsões hoje divulgadas são baseadas numa "mera assunção técnica" devido à incerteza sobre a futura relação entre este país e a União Europeia.

Nas previsões económicas intercalares de inverno, hoje divulgadas, a Comissão Europeia considera que em 2020 e 2021 o crescimento deverá estabilizar nos 1,2%, com o consumo privado a conduzir a evolução da economia, suportada pela melhoria dos salários e uma política fiscal expansiva para 2020-21.

A comissão lembra que, com o processo de saída da União Europeia no dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido entrou num período de transição durante o qual se mantêm em vigor as regras comunitárias, com algumas exceções.

"As projeções para 2021 são baseadas numa mera assunção técnica do `status quo` em termos da relação comercial entre a UE e o Reino Unido. Esta acontece apenas para efeitos de estimativa e não terá influência na negociação da relação futura entre as partes", ressalva o executivo.

Os riscos destas previsões são no sentido da revisão em baixa, sinaliza.

Quanto às previsões para a inflação, Bruxelas estima que em 2020 desça dos 1,8% registados em 2019 para os 1,7%, antes de uma nova subida para os 2,0% em 2021.