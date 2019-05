Bruxelas prevê défice de 0,4% este ano e de 0,1% em 2020

RTP07 Mai, 2019, 13:10 / atualizado em 07 Mai, 2019, 13:24 | Economia

Nas previsões da primavera divulgadas hoje, a Comissão Europeia estima que o défice público registe em 2019 uma ligeira diminuição face ao valor observado em 2018 (-0,5%), enquanto o saldo sem medidas extraordinárias deve permanecer inalterado num excedente de 0,2% do PIB.

Entre as medidas extraordinárias com impacto no saldo, Bruxelas aponta a nova injeção de capital no Novo Banco ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente que terá um impacto de 0,6% do PIB.

Nas previsões de outono, Bruxelas estimava que Portugal registasse défices de 0,6% e 0,2% em 2019 e 2020, respetivamente.

A revisão em baixa agora feita por Bruxelas continua, ainda assim, a apontar para um panorama de contas públicas mais pessimista do que o esperado pelo Governo português.

No Programa de Estabilidade que em abril enviou para Bruxelas, o Governo aponta para um défice de 0,2% em 2019 e para um excedente de 0,3% em 2020.

Previsões de crescimento inalteradas

A Comissão Europeia manteve as previsões de crescimento para Portugal inalteradas. O executivo comunitário espera 1,7% para o crescimento da economia 2019 e 2020, abaixo dos 1,9% previstos pelo Governo. Bruxelas salienta que é um crescimento suportado sobretudo pelo consumo privado.



A Comissão Europeia espera uma ligeira aceleração do crescimento económico no próximo ano, tanto na União Europeia como na Zona Euro.



As previsões agora divulgadas apontam para uma subida na riqueza produzida na União Europeia de 1,4% este ano e 1,6% em 2020. Ainda assim, é uma ligeira descida de uma décima em cada ano, em relação às previsões divulgadas em fevereiro.



Já os países da moeda única devem ver as economias acelerarem 1,2% em 2019 e 1,5% em 2020.



A puxar pelo crescimento está essencialmente a atividade doméstica, já que os fatores externos, como a incerteza relativa ao comércio mundial, se mantêm adversos.



O desemprego na União Europeia deve continuar a descer, prevendo a Comissão que atinja os 6,2% em 2020.



c/Lusa