Bruxelas prevê desaceleração da economia portuguesa

RTP07 Fev, 2018, 11:30 / atualizado em 07 Fev, 2018, 13:34 | Economia

De acordo com as estimativas de Bruxelas, a economia portuguesa cresceu 2,7 por cento em 2017, mas deverá registar uma desaceleração, fixando-se nos 2,2 por cento em 2018 e em 1,9 por cento em 2019, abaixo da média da Zona Euro e afastando-se da convergência deste ano.



Estas previsões estão em linha com os números do Governo e uma décima acima daquelas que Bruxelas publicou há três meses.O crescimento é baseado no investimento e nas exportações e menos no consumo interno, que deverá abrandar, fruto de um aumento moderado dos salários e de um ligeiro crescimento das taxas de poupança.



A Comissão salienta a recuperação do emprego em Portugal, impulsionada pelo sector do Turismo.



Destaca mesmo o facto de a taxa de desemprego estar ao nível mais baixo desde 2004.



Segundo a Comissão Europeia, estas previsões enquadram-se num cenário de expansão económica sólida e duradoura na Zona Euro e em toda a União Europeia, com as taxas de crescimento mais elevadas da última década.Exportações e importações

Para o crescimento económico de 2017, cuja primeira estimativa será divulgada na próxima semana pelo INE, Bruxelas aponta que terão contribuído as exportações e as importações, que tiveram uma "performance forte, refletindo o sentimento económico sentido por toda a Europa e a capacidade de atualização da maior produtora de carros em Portugal", a Autoeuropa.A criação de emprego em setores que necessitam de muitos trabalhadores, particularmente no turismo, contribuiu para uma "fraca performance da produtividade", embora Bruxelas estime que melhore em 2018 e 2019.



Para 2018, Bruxelas afirma que "o investimento deve continuar a apoiar o crescimento, ao beneficiar de melhores condições de financiamento e de maiores lucros empresariais", mas avisa que o comércio externo deve abrandar, embora "ainda deva crescer mais rápido do que a procura interna, que deve cair depois de um contributo muito forte em 2017".



No geral, a Comissão Europeia estima que a economia cresça 2,7 por cento em 2017, 2,2 por cento em 2018 e 1,9% em 2019. O Governo antecipa que o PIB suba 2,6 por cento em 2017, 2,2 por cento este ano.



A Comissão estima que a inflação estabilize em 1,6 por cento este ano e que desça ligeiramente para 1,5 por cento em 2019. "Os preços da energia devem ter um contributo importante para a inflação este ano, refletindo os movimentos nos preços do petróleo, ao mesmo tempo que a valorização do euro deverá manter o preço dos restantes numa trajetória decrescente", lê-se no relatório da Comissão.



A partir deste ano, a Comissão Europeia vai voltar a publicar duas previsões abrangentes (primavera e outono) e duas previsões intermédias (inverno e verão) a cada ano, em vez das três previsões abrangentes no inverno, na primavera e no outono que produziu todos os anos desde 2012.



Isso faz que o relatório intermédio apresente apenas atualizações do PIB e da inflação.



Nos relatórios publicados desde 2012, a Comissão apresentava previsões também para a taxa de desemprego, o défice orçamental, a dívida pública e o saldo das contas externas, entre outros.



c/ Lusa