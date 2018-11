Bruxelas prevê mais défice que Governo português para 2019

Lusa08 Nov, 2018, 10:46 | Economia

Nas Previsões Económicas de Outono, hoje publicadas em Bruxelas, o executivo comunitário colocou-se em linha com as previsões do Governo relativamente ao défice para este ano, estimando um valor de 0,7% (quando nas previsões da primavera, em maio, antecipava 0,9%), mas antevê que no próximo recuará apenas uma décima, para os 0,6%.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), entregue no mês passado a Bruxelas - e sobre o qual a Comissão se pronunciará em 21 de novembro próximo -, o Governo manteve a estimativa de défice orçamental de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019, a meta com que se comprometera no Programa de Estabilidade 2018-2022 apresentado em abril.