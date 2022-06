Bruxelas prevê poupança de 250 ME para consumidores com carregador único na UE

"O acordo que alcançámos esta manhã trará cerca de 250 milhões de euros de poupança aos consumidores e permitirá também o surgimento de novas tecnologias, tais como o carregamento sem fios, [...] sem deixar que a inovação se torne uma fonte de fragmentação do mercado e de inconvenientes para os consumidores", argumenta o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton.

Numa reação enviada à Lusa e a outros meios europeus em Bruxelas, Thierry Breton assinala que "um carregador comum é um resultado comum para os muitos dispositivos eletrónicos da vida quotidiana".

"Graças ao nosso forte empenho político, chegámos a um acordo em menos de nove meses" após a apresentação da proposta, permitindo que "os consumidores europeus possam utilizar um único carregador para todos os seus equipamentos portáteis", acrescenta.

O responsável europeu pela tutela fala ainda num "passo importante para aumentar a comodidade e reduzir o desperdício".

A União Europeia prevê adotar, no outono de 2024, o carregador USB tipo C para todos os telemóveis, `tablets` e câmaras, dado o acordo hoje alcançado entre o Parlamento Europeu e os Estados-membros.

Ao abrigo das novas regras, os consumidores deixarão de precisar de carregadores e cabos diferentes para os vários aparelhos eletrónicos portáteis de pequena e média dimensão.

Telemóveis, `tablets`, leitores eletrónicos, auriculares, câmaras digitais, auscultadores, consolas de videojogos portáteis e altifalantes portáteis recarregáveis através de um cabo com fios terão de estar equipados com uma porta USB tipo C, independentemente do seu fabricante, segundo o acordo hoje alcançado.

Para os computadores pessoais, há um prazo de 40 meses para adaptação após a entrada em vigor da nova legislação da UE.

As novas regras não se aplicarão aos produtos colocados no mercado antes da data de aplicação.

Em setembro passado, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para um carregador universal na UE, após 12 anos de compromissos voluntários do setor tecnológico, que permitiram uma redução para três modelos.

A ideia de introdução de carregador comum para reduzir a produção de resíduos eletrónicos já foi por diversas vezes defendida na UE, nomeadamente pelo Parlamento Europeu, mas tem merecido a oposição de empresas tecnológicas como a Apple, que têm os seus próprios equipamentos.

Em concreto, a questão de criação de carregador universal está a ser falada desde 2009, quando existiam cerca de 30 modelos no mercado europeu e foi assinado um acordo voluntário entre os principais fabricantes de telemóveis na Europa para o harmonizar.

Isto permitiu reduzir o número de modelos e, atualmente, existem três principais tipos de carregadores no mercado europeu: USB 2.0 Micro B, USB-C e o sistema Lightning, utilizado exclusivamente por dispositivos Apple.

Porém, o acordo entre a indústria expirou em 2014 e, desde então, o Parlamento Europeu tem levantado a sua voz exortando à Comissão Europeia que adote regras vinculativas para desenvolver um único carregador.