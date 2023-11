O tema dos custos da habitação no nosso país juntou cerca de duas dezenas ativistas do movimento Porta-a-Porta num acampamento junto ao Parlamento Europeu, em Bruxelas. Os ativistas deslocaram-se a convite dos eurodeputados do PCP e exigem a diminuição das taxas de juro do crédito à habitação e a regulação dos arrendamentos e do turismo nos locais de habitação.