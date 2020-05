Bruxelas prevê recessão de 6,8% e desemprego nos 9,7% em Portugal

Estas previsões são mais otimistas do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que previu uma quebra económica de 8,0 por cento e desemprego de 13,9 por cento em 2020.

Para 2021, a Comissão Europeia estima uma recuperação da economia portuguesa de 5,8 por cento, bem como uma diminuição da taxa de desemprego dos 9,7 por cento para os 7,4 por cento.

De acordo com as Previsões Económicas da Primavera hoje divulgadas, a exposição de Portugal ao setor do turismo eleva os riscos, apesar de ser esperada uma recuperação forte da economia portuguesa como um todo em 2021.“As exportações devem decrescer relativamente mais, à luz das receitas consideráveis que Portugal tipicamente ganha através dos turistas estrangeiros (cerca de 8,7% do PIB em 2019), e das medidas de distanciamento social a afetar os serviços na segunda metade de 2020”, pode ler-se no documento da Comissão Europeia.



O executivo comunitário assinala ainda que tanto as exportações como as importações devem registar quebras de dois dígitos em 2020 (-14,1% e -10,3%, respetivamente), recuperando no ano seguinte (13,2% e 10,3%, respetivamente).



O setor do turismo deverá afetar também os níveis de desemprego, apesar de “provavelmente muitos dos despedimentos serem temporários”, assinala a Comissão.



“A esperada lenta recuperação do turismo e de serviços relacionados terá provavelmente um impacto negativo na procura de emprego durante um período longo”, assinala o executivo liderado por Ursula von der Leyen, que prevê ainda que os salários “sejam afetados pelo número reduzido de horas de trabalho” durante 2020, afetando a produtividade.



É também esperado por Bruxelas que a procura doméstica “contraia substancialmente em 2020”, com o consumo privado a decrescer “a um ritmo ligeiramente mais baixo do que o PIB [-5,8%]”, devido ao impacto das medidas governamentais nas famílias.



“O investimento em equipamentos deve ser o mais atingido devido à incerteza e às disrupções nas cadeias de oferta mundiais. Ao mesmo tempo, o investimento em construção deve ser mais resiliente, beneficiando do ciclo e da nova flexibilidade introduzida nos fundos da União Europeia”, assinala a Comissão Europeia.Já a balança comercial portuguesa, em termos nominais, “deve beneficiar da descida dos preços do petróleo, mantendo a conta corrente geral com um défice relativamente pequeno”, que Bruxelas prevê que seja de 0,6% em 2020 e 0,2% em 2021.



Quanto à inflação, deve permanecer baixa, devido à “contribuição negativa dos preços da energia” que deve ser “ainda mais pronunciada” em 2020 do que em 2019 (em que a inflação foi de 0,3%).



“Ao mesmo tempo, as medidas de contenção do Governo e os limites subsequentes para a oferta de capacidade de trabalho e produção pode gerar pressões inflacionárias em certos bens, como comida e produtos de saúde”, adverte a Comissão.



Ainda assim, “as pressões negativas devem prevalecer, e a inflação deve ser ligeiramente negativa em 2020 [-0,2%]”, recuperando em 2021 para 1,2%.Défice português nos 6,5% e dívida de 131,6% do PIB em 2020

Em relação ao défice das contas públicas em Portugal, a previsão da Comissão Europeia prevê que atinja os 6,5 por cento do PIB em 2020, com a dívida pública a atingir os 131,6 por cento do PIB, devido ao impacto da pandemia de Covid-19.

Também estas previsões são mais otimistas do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que em 15 de abril previu que em 2020 o défice das contas públicas portuguesas atingisse os 7,1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), e que a dívida chegasse aos 135 por cento do PIB.Para 2021, a Comissão Europeia prevê uma diminuição do défice orçamental nacional para os 1,8 por cento do PIB, bem como uma descida da dívida pública para os 124,4 por cento do PIB.

Contração recorde de 7,7% na zona euro em 2020

A Comissão Europeia estima que a economia da zona euro conheça este ano uma contração recorde de 7,7 por cento do PIB, como resultado da pandemia da Covid-19, recuperando apenas parcialmente em 2021, com um crescimento de 6,3 por cento.Como já era expectável, nestas Previsões Económicas da Primavera hoje divulgadas, as primeiras a terem em conta o impacto da crise provocada pela pandemia, o executivo comunitário reviu em profunda baixa as anteriores projeções de crescimento, em cerca de nove pontos percentuais, apontando que, "apesar da resposta rápida e abrangente, tanto a nível da União Europeia como nacional, a economia europeia vai experimentar uma recessão de proporções históricas este ano".No anterior exercício de previsões macroeconómicas, em fevereiro passado - quando o novo coronavírus ainda parecia confinado à China -, Bruxelas antecipava que a zona euro crescesse 1,2 por cento do PIB tanto no ano em curso como no próximo.

Como consequência do confinamento provocado pela pandemia da Covid-19, que levou à paralisação de boa parte da economia europeia, Bruxelas estima também que a taxa de desemprego suba este ano para os 9,6 por cento (face aos 7,5 por cento registados em 2019), e recue apenas parcialmente para os 8,6 por cento em 2021.

Três meses depois, a Comissão estima uma contração no espaço da moeda única que fica muito acima do daquela verificada no auge da anterior crise financeira - quando a zona euro contraiu 4,5 por cento em 2009 -, e até da recente previsão do Fundo Monetário Internacional (7,5 por cento), e alerta que "os riscos em torno desta previsão são também excecionalmente grandes e concentrados no lado negativo".

Como resultado das medidas orçamentais robustas adotadas pelos Estados-membros para apoiar a economia na atual crise, o executivo comunitário prevê, por outro lado, que o défice público na zona euro aumente de 0,6 por cento do PIB em 2019 para 8,5 por cento em 2020 (recuando para 3,5 por cento em 2021), e que a dívida pública cresça dos 86 por cento verificados em 2019 para 102,7 por cento este ano, antes de abrandar para os 98,8 por cento no próximo.







Bruxelas sublinha que, apesar de o choque na economia europeia ser simétrico, na medida em que atinge todos os Estados-membros, tanto a contração que se verificará este ano como a retoma que deverá ter lugar no próximo atinge os países de forma “marcadamente distinta”, apontando que a recuperação dependerá “não só da evolução da pandemia em cada país, mas também da estrutura das suas economias e da sua capacidade de responder com políticas estabilizadoras”.



“Dada a interdependência das economias da UE, a dinâmica de retoma em cada Estado-membro também afetará a força da recuperação de outros Estados-membros”, aponta o executivo comunitário, que para o conjunto dos 27 Estados-membros da União antecipa uma contração de 7,4% do PIB.



A Comissão receia que mesmo no final de 2021 a economia europeia não tenha ainda recuperado totalmente das perdas deste ano, estimando um crescimento na área do euro de 6,3%, já que é expectável que o investimento permaneça moderado e o mercado de trabalho não tenha recuperado totalmente. E adverte que o quadro pode ser ainda mais sombrio. “Uma pandemia mais grave e mais duradoura do que aquela atualmente prevista poderá provocar uma queda do PIB muito maior do que a antecipada no cenário de base desta previsão. Na ausência de uma estratégia de relançamento forte e atempada a nível da UE, existe o risco de a crise poder conduzir a graves distorções no mercado único e a divergências económicas, financeiras e sociais enraizadas entre os Estados-Membros da área do euro”, alerta a Comissão.



Bruxelas aponta que “existe igualmente o risco de a pandemia poder desencadear mudanças mais drásticas e permanentes nas atitudes relativamente às cadeias de valor globais e à cooperação internacional, o que pesaria sobre a economia europeia, altamente aberta e interligada”, além de que “pode também deixar cicatrizes permanentes devido a falências e danos duradouros para o mercado de trabalho”.



“Nesta fase, só podemos traçar provisoriamente a escala e a gravidade do choque do coronavírus nas nossas economias. Embora as consequências imediatas sejam muito mais graves para a economia mundial do que a crise financeira, a profundidade do impacto dependerá da evolução da pandemia, da nossa capacidade de relançar com segurança a atividade económica e recuperar posteriormente”, afirmou, num primeiro comentário a estas previsões, o vice-presidente executivo da Comissão Valdis Dombrovskis.



Espanha tem contração de 9,4% em 2020

A Comissão Europeia prevê uma contração "sem precedentes" de 9,4 por cento da economia espanhola em 2020, com um impacto particularmente grande nos serviços, provocada pela aplicação de medidas de confinamento "rigorosas" em resposta ao surto da Covid-19.



O executivo comunitário estima que o Produto Interno Bruto (PIB) deverá "recuperar de uma forma muito vigorosa" quando as restrições forem levantadas, embora de "forma desigual" entre os vários setores.



A produção perdida não será totalmente retomada dentro do horizonte da previsão feita pelos serviços da Comissão Europeia, atingindo um crescimento de 7,0 por cento do PIB em 2021.



Espanha terá a segunda maior queda do PIB no corrente ano entre os Estados-membros da União Europeia, sendo apenas ultrapassada pela Grécia (menos 9,7 por cento).



A atividade no setor industrial espanhol irá recuperar mais rapidamente do que no setor dos serviços, onde se prevê que as restrições se mantenham por mais tempo, afetando em particular o comércio de retalho e as atividades relacionadas com o turismo, como os transportes, a hotelaria e a restauração.



A Comissão Europeia avisa que "as perturbações nas cadeias de valor acrescentado globais e a fraca procura podem impedir uma normalização da atividade industrial antes do final do ano".



Por outro lado, Bruxelas considera que as medidas tomadas para limitar o aum Bruxelas explica que a contração nos setores onde o Estado arrecada os impostos deverá conduzir a uma "queda significativa" das receitas, enquanto o aumento do desemprego e a utilização esquemas de ajuda ao emprego deverão resultar em grandes aumentos das transferências sociais. ento do desemprego e o apoio dado ao setor empresarial "irá amortecer parte" do impacto da crise.



Mesmo assim, a taxa de desemprego deverá aumentar significativamente durante o corrente ano, de 14,1 por cento em 2019 para 18,9 por cento em 2020, e apenas uma parte deste aumento será revertida em 2021, para 17 por cento.



No que diz respeito às contas públicas, a Comissão Europeia prevê a queda da economia tenha um impacto "profundamente negativo" no défice orçamental, que irá evoluir de 2,8 por cento do PIB em 2019 para 10,1 por cento em 2020 e 6,7 por cento em 2021.



Devido ao elevado défice orçamental e à grande contração do PIB, o rácio da dívida pública em relação ao PIB deverá aumentar cerca de 20 pontos percentuais, de 95,5% em 2019 para 115,6% em 2020, antes de descer para 113,7% em 2021.

Bruxelas estima "recessão profunda" em Itália A Comissão Europeia espera que Itália entre numa "recessão profunda" este ano, com o Produto Interno Bruto (PIB) a cair até aos 9,5 por cento devido ao impacto da pandemia de Covid-19.



Nas anteriores previsões apresentadas em 13 de fevereiro (inverno), a comissão europeia previa o crescimento da economia de Itália para 0,3 por cento em 2020.



Bruxelas espera uma "recuperação técnica" no segundo semestre de 2020, apoiada pelas medidas de desconfinamento e reabertura da economia.



"As medidas de confinamento representaram uma rutura abrupta no consumo privado, mas o consumo das famílias deverá recuperar no segundo semestre de 2020", sinaliza.



Para 2021, a Comissão Europeia espera que a economia italiana recupere e o PIB consiga atingir um crescimento de 6,5 por cento.



Para a taxa de inflação de Itália, Bruxelas espera uma queda de 0,3% dos preços em 2020, devido à descida dos preços da energia e ao choque da queda da procura interna e posterior recuperação para os 0,7% em 2021.



A taxa de desemprego deverá subir até aos 11,8 por cento em 2020 (dos 10,0% em 2019) e baixar para os 10,7 por cento em 2021.

Economia grega contrai-se 9,7% este ano e cresce 7,9% em 2021

A economia grega deve contrair-se 9,7 por cento este ano, severamente atingida pela pandemia e pelas medidas adotadas para a travar, mas voltar a crescer, 7,9 por cento, em 2021. Bruxelas estima que o impacto da crise seja "grande" devido à importância do setor turístico na Grécia e à elevada contribuição de microempresas, que são particularmente vulneráveis.



Apesar da rápida resposta política, prevê-se que a forte contração do Produto Interno Bruto (PIB) tenha um impacto sobre o emprego", afirma a CE, estimando, no entanto, que a crise seja seguida por uma recuperação em 2021.



A recessão e o custo das medidas orçamentais para enfrentar a crise levarão a um défice considerável em 2020, afirma ainda Bruxelas.



O PIB da Grécia aumentou 1,9 por cento em 2019, depois de ter começado a crescer em 2017 após anos de recessão.



Depois de se ter cifrado em 17,3 por cento em 2019, a taxa de desemprego na Grécia deverá subir para 19,9 por cento em 2020 e voltar a cair para 16,8% em 2021, indicam as previsões da Comissão. A taxa de inflação deverá baixar de 0,5% em 2019 para -0,6% em 2020, passando para 0,5% em 2021.



Depois de um excedente orçamental de 1,5% em 2019, o quarto consecutivo, Bruxelas afirma que Atenas deverá entrar em terreno negativo e apresentar um défice de -6,4% do PIB em 2020 e outro mais baixo de -2,1% do PIB em 2021.



A dívida pública da Grécia deverá subir de 176,6 por cento do PIB em 2019 para 196,4 por cento este ano e voltar a cair para 182,6 por cento do PIB em 2021.



Alemanha com queda de 6,5% no PIB este ano e recuperação em 2021

A Alemanha vai ter uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,5 por cento este ano, devido ao impacto da pandemia sobretudo na indústria automóvel, com o país a conseguir recuperar só em 2021.







De acordo com as previsões económicas da primavera do executivo comunitário vai registar-se uma contração de 6,5 por cento do PIB na Alemanha em 2020, que ainda assim fica abaixo da média da zona euroe do conjunto da União Europeia. Nas anteriores previsões económicas, as intercalares de inverno publicadas em fevereiro passado, Bruxelas esperava que a economia alemã crescesse 1,1 por cento em 2020 e 2021.



No documento hoje divulgado, a Comissão Europeia aponta que, "no início de 2020, a indústria transformadora alemã tinha dado sinais de recuperação, mas a pandemia de Covid-19 e as medidas de confinamento [adotadas] em março puseram termo a esta situação".



À semelhança de muitos outros países europeus, a economia alemã enfrenta agora "a recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial", acrescenta o executivo comunitário.



Com a indústria automóvel a pesar significativamente no PIB alemão, a manufatura no país "não está sujeita a restrições, mas grandes fábricas foram encerradas devido ao desaparecimento da procura e à perturbação de cadeias de abastecimento em resultado da expansão global da Covid-19", justifica a Comissão Europeia.



Segundo Bruxelas, é agora esperado que "a atividade recupere no segundo semestre do ano e posteriormente, mas que se mantenha abaixo de normal durante algum tempo, devido a limitações persistentes na vida social e nas viagens e ao comércio externo prejudicado". Assim, a recuperação só deverá chegar em 2021, ano para o qual o executivo comunitário espera agora um crescimento do PIB na ordem dos 5,9 por cento.



Também relativamente às exportações, Bruxelas projeta um "grande declínio antes da recuperação dos mercados estrangeiros", com uma queda de 12,1 por cento este ano e uma subida de 10,3 por cento em 2021 que demonstra que a procura por veículos e bens de investimento, que lideram as exportações alemãs, deverá permanecer fraca e restringir o apetite dos investidores na Alemanha.



Relativamente ao desemprego, outro dos indicadores considerados, deverá crescer 4 por cento este ano e 3,5 por cento em 2021.



Economia irlandesa contrai-se 7,9% este ano e cresce 6,1% em 2021

A economia irlandesa deverá contrair-se 7,9 por cento este ano e voltar a crescer, 6,1 por cento , em 2021, com os riscos macroeconómicos negativos a manterem-se excecionalmente elevados.

Depois de anos de forte crescimento, a economia irlandesa deverá contrair-se no segundo trimestre deste ano, com um ambiente externo fortemente enfraquecido e as medidas de confinamento a atingirem negativamente o investimento, o consumo privado e o comércio externo.



O Produto Interno Bruto (PIB) da Irlanda cresceu 5,5% em 2019, sustentado em parte pela atividade das multinacionais e pelo crescimento da procura interna, que aumentou 3%, bem como pelas exportações, mas a pandemia no início deste ano alterou dramaticamente a situação, indica a CE.



Depois de se cifrar em 5% em 2019 e 7,4% este ano, a taxa de desemprego na Irlanda deverá cair para 7% em 2021, indicam as previsões da comissão.



A taxa de inflação deverá cair para -0,3% este ano, afirma Bruxelas, precisando que deve subir em 2021 para o nível moderado de 0,9%, também registado em 2019.



O défice orçamental deverá cair de 5,6% do PIB este ano para 2,9% em 2021. Em 2019, a Irlanda apresentou um excedente orçamental de 0,4% do PIB.



A dívida pública da Irlanda deverá ser 66,4% do PIB este ano e subir ligeiramente para 66,7% em 2021, depois de ter sido de 58,8% do PIB em 2019.



Reino Unido com contração de 8,3%

O Produto Interno Bruto do Reino Unido vai "diminuir acentuadamente", em 8,3 por centio, este ano devido à Covid-19, estimou hoje a Comissão Europeia, alertando para as "consequências duradouras", que são pioradas pelas incertas relações entre Londres e Bruxelas.



De acordo com as previsões económicas da primavera do executivo comunitário, que também consideram o Reino Unido, apesar de já não fazer parte da União Europeia (UE) desde fevereiro passado, o PIB brit Prevê-se que o PIB do Reino Unido diminua acentuadamente no primeiro semestre de 2020, sobretudo devido às medidas de contenção que o Governo britânico implementou para combater a propagação da Covid-19, antes de se recuperar para 2021", refere o executivo comunitário. ânico vai cair 8,3 por cento em 2020, acima da queda na zona euro e no conjunto dos 27 Estados-membros.







Assim, para 2021, é projetada uma subida no PIB do Reino Unido na ordem dos seis por cento.



Nas anteriores previsões económicas, Bruxelas esperava um crescimento da economia britânica em 1,2 por cento este ano e em 2021.



Bruxelas alerta também que o consumo privado deverá "diminuir acentuadamente, antes de recuperar novamente, enquanto o investimento deverá demorar mais tempo a recuperar, devido tanto às consequências duradouras da Covid-19 como à incerteza contínua sobre as futuras relações comerciais do Reino Unido com a UE", isto numa altura em que Londres e Bruxelas tentam acordar a sua parceria, ainda sem qualquer `fumo branco`.



Já relativamente ao desemprego, outro dos indicadores considerados, a Comissão Europeia aponta para "um pico em 2020, antes de diminuir em 2021", ao atingir 6,7 por cento este ano e 6 por cento no próximo.







c/Lusa