Bruxelas propõe Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros

A proposta do Fundo de Recuperação será formalmente apresentada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, esta quarta-feira.







"A Comissão propõe um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros, além dos instrumentos comuns já lançados. Um avanço europeu para fazer face a uma crise sem precedentes", escreveu o comissário italiano na sua conta oficial na rede social Twitter.





Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti. #NextGenerationEu — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020







De acordo com a agência noticiosa alemã Dpa, dois terços do montante do Fundo, ou seja 500 mil milhões de euros, serão canalizados para os Estados-membros através de subsídios a fundo perdido, e os restantes 250 mil milhões na forma de empréstimos.







A proposta da Comissão Europeia prevê que o Fundo de Recuperação – ‘batizado’ como "Next Generation EU" (Próxima Geração UE) - seja financiado através da emissão de dívida pelo próprio executivo comunitário, que contrairá empréstimos nos mercados com garantias dos Estados-membros.







Portugal poderá arrecadar cerca de 26,3 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos - um total de 15,5 mil milhões de euros em subvenções (distribuídas a fundo perdido) e a 10,8 mil milhões de euros sob a forma de empréstimos concedidos em condições favoráveis.







De acordo com fontes europeias, Itália e Espanha, os dois países mais atingidos pela pandemia, serão os principais beneficiários deste novo instrumento de relançamento da economia europeia.







Na apresentação da proposta perante o Parlamento Europeu, Von der Leyen deverá explicar a chave de repartição dos apoios a serem prestados ao abrigo do fundo, tendo a Comissão Europeia elaborado um mapa das necessidades identificadas por toda a UE, tendo em conta as regiões e setores mais atingidos pelo confinamento e paralisação económica provocados pela pandemia da Covid-19.







Esta proposta surge mais de um mês após os chefes de Estado e de Governo da UE terem encarregado o executivo comunitário de apresentar com caráter de urgência um plano de relançamento, associando o novo fundo a uma proposta revista do Quadro Financeiro Plurianual da União para os próximos sete anos.



Além do Fundo de Recuperação, Von der Leyen apresentará também uma nova proposta de orçamento plurianual, que estará em linha com aquela apresentada em fevereiro passado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel – e liminarmente rejeitada pelos 27 -, na ordem do bilião de euros, equivalente a 1,07 por cento do Rendimento Nacional Bruto dos 27.



Desde maio de 2018, data da apresentação da primeira proposta orçamental pela Comissão – então ainda liderada por Jean-Claude Juncker - as negociações entre os 27 não chegaram a bom porto, tendo antes sido motivo de tormenta no Conselho.







(em atualização)