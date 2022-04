Bruxelas propõe mais ajudas a setor das pescas e aquacultura afetados pela guerra

Uma vez adotada a proposta, os Estados-membros terão a possibilidade de conceder rapidamente apoio financeiro para os custos adicionais e perdas económicas decorrentes da crise.

O segundo pacote de ajudas prevê uma compensação financeira no caso de a agressão militar russa obrigar à paragem das atividades de pesca, por questões de segurança, compensação financeira às organizações de produtores que armazenam produtos da pesca ou da aquicultura e a operadores dos setores das pescas, da aquicultura e da transformação de produtos do mar pelos rendimentos perdidos e custos adicionais em que incorreram devido à perturbação do mercado causada pela guerra.

A proposta do executivo comunitário tem que ser aprovada pelo Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,5 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.