Bruxelas propõe reduções nas pescas em águas profundas

De acordo com a proposta de totais admissíveis de capturas (TAC) para três espécies de águas profundas hoje apresentada aos Estados-membros, Bruxelas, com base em pareceres científicos, propõe uma redução de 25%, para as 2.113 toneladas, face a 2020, das capturas de peixe-espada preto nas águas ibéricas da Baía da Biscaia.

Para as águas portuguesas, nomeadamente nas regiões autónomas, será Lisboa a fixar as possibilidades de pesca de peixe-espada preto.

"Portugal, portanto, precisa de assegurar que a unidade populacional seja gerida de acordo com os princípios e regras da Política Comum das Pescas, em particular o princípio da exploração sustentável da unidade populacional", salienta a Comissão europeia, em comunicado.

Os TAC de goraz, por seu lado, são reduzidos para um total de 118 toneladas em 2021 (menos 20% do que as 149 deste ano), sendo a proposta válida também para 2022.

As capturas de lagartixa-da-rocha nas zonas de Skagerrak e Kattegat, espécie que integra as capturas acessórias, são reduzidas em 90%, para as cinco toneladas.

Os TAC de outras espécies de profundidade em águas da União Europeia, como o imperador, e unidades populacionais estão pendentes de um acordo com o Reino Unido.

Bruxelas introduz ainda a proibição total das capturas de todos os tubarões de águas profundas.