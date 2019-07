Bruxelas propõe suspensão de Procedimento por Défice Excessivo a Itália

RTP03 Jul, 2019, 13:53 / atualizado em 03 Jul, 2019, 14:09 | Economia

"São boas notícias para a Itália", disse Moscovici em conferência de imprensa.

De acordo com este responsável, com base nos compromissos assumidos pelo governo italiano "Comissão concluiu que, nesta circunstância, já não se justifica manter um Procedimento por Défice Excessivo".

No entanto, uma decisão final continua dependente da análise detalhada de toda a informação sobre as finanças públicas do país.

Roma anunciou recentemente que os números dos últimos seis meses apontam para uma projeção do défice 7 mil milhões abaixo do apontado em abril. A contas italianas terão beneficiado de gastos abaixo do esperado e receitas acima do inicialmente previsto.

A Comissão Europeia voltou a pedir à Itália para que respeite o orçamento para 2020 em linha com as regras da União Europeia. Orçamento que terá que ser submetido até 15 de outubro.