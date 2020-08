Bruxelas quer saber se SATA aumentou capital à conta do Estado

Foto: Nuno Patrício - RTP

Portugal vai ter que provar, que os três aumentos de capital na SATA, realizados nos últimos três anos, não foram ajudas do Estado. A companhia aérea pediu ajuda ao Estado, no valor de 133 milhões de euros, isto para garantir a sustentabilidade da empresa.