Bruxelas reduz estimativa de crescimento do PIB português

Segundo as previsões macroeconómicas de inverno hoje divulgadas, Portugal continua com um ritmo positivo superior ao do conjunto da Zona Euro, já que Bruxelas aponta para um crescimento de 3,8 por cento no bloco dos países da moeda única, tanto este ano como no próximo.





Esta estimativa vem, no entanto, acompanhada por alertas sobre riscos e incertezas que podem influenciar o desempenho económico do país, como a evolução da pandemia e o ritmo de recuperação do setor internacional do turismo, de que a Economia nacional é muito dependente.



Quanto à inflação, a Comissão Europeia prevê um aumento dos preços em Portugal de 0,9 por cento em 2021 e de 1,2 por cento em 2022.