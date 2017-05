Bruxelas revê em alta crescimento de Espanha e em baixa défice orçamental

Lusa 11 Mai, 2017, 09:31 | Economia

"A atividade económica continua a exceder as expectativas, sustentada por uma trajetória de crescimento mais equilibrada", considera o executivo comunitário nas suas Previsões Económicas divulgadas hoje em Bruxelas.

Depois de um forte crescimento de 3,2% do PIB em 2016, a economia espanhola deverá desacelerar o ritmo de criação de riqueza para 2,8% em 2017 - um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação às previsões anteriores - e 2,4% em 2018.

Por outro lado, "devido às perspetivas macroeconómicas e ao impacto das medidas fiscais sobre as empresas, os rácios de défice orçamental e de dívida pública deverão continuar a cair", segundo a Comissão Europeia.

O défice orçamental de 4,5% do PIB em 2016 vai reduzir para 3,3% em 2017 (uma revisão de menos 0,3 pontos percentuais) e 2,6% (menos 0,3) no ano que vem.

A dívida pública deverá diminuir de 99,4% do PIB em 2016 para 99,2% no corrente ano e 98,5% em 2018.

Apesar da diminuição esperada do crescimento do emprego, o executivo comunitário prevê que a taxa de desemprego, tradicionalmente muito elevada, continue a baixar, dos 19,6% verificados em 2016 para 17,7% em 2017 e 15,9% no ano que vem.

Finalmente, os preços do petróleo deverão continuar a influenciar "de uma forma determinante" a taxa de inflação em Espanha, que deverá passar de -0,3% em 2016 para 2,0% no corrente ano e 1,4 % no próximo.