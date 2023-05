Bruxelas revê em alta crescimento de Espanha para 1,9% este ano

Para 2024, Bruxelas mantém a estimativa de crescimento de 2% da economia de Espanha, segundo as previsões económicas da primavera divulgadas hoje pela Comissão Europeia.

Em 2022, o PIB espanhol cresceu 5,5%.

Quanto à inflação (aumento dos preços), a previsão de Bruxelas é que em Espanha baixe dos 8,3% médios que teve em 2022 para 4% este ano e 2,7% em 2024.

Também no caso da inflação as estimativas melhoram em relação às previsões anteriores da Comissão Europeia, que apontavam para uma taxa de 4,4% este ano.

Segundo as previsões divulgadas hoje, Espanha terminará 2023 com um défice público de 4,1% do PIB, que baixará para 3,3% em 2024, depois de ter alcançado os 4,8% no final do ano passado.

Bruxelas estima que também a dívida pública espanhola baixe dos 113,2% do PIB no final de 2022 para os 110,6% este ano e os 109,1% em 2024.

Quanto ao desemprego em Espanha, que tem uma das maiores taxas da União Europeia, a previsão é que seja 12,7% este ano e 12,4% em 2024, algumas décimas abaixo do registado em 2022 (12,9%).

Nos documentos publicados hoje, a Comissão Europeia afirma, em relação a Espanha, que depois da "forte expansão" de 2022, a previsão é que a atividade económica abrande em 2023, embora se mantenha o crescimento, sustentado pela "resiliência do mercado de trabalho" e pela aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Bruxelas acrescenta que a perspetiva é que o crescimento do PIB espanhol volte a acelerar em 2024.

A Comissão Europeia melhorou a projeção do crescimento económico na zona euro e União Europeia para 2023 e 2024, revendo-o para 1,1% e 1% este ano e para 1,6% e 1,7% no seguinte, respetivamente.

Para Portugal, a Comissão Europeia melhorou a projeção de crescimento do PIB para este ano, de 1% para 2,4%, e manteve inalterada a previsão de uma taxa de 1,8% para 2024.