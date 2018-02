Bruxelas revê em alta crescimento de Espanha para 2018

Lusa07 Fev, 2018, 11:51 | Economia

"O forte crescimento verificado na segunda metade de 2017 resultou num maior crescimento transferido para 2018 do que foi antecipado nas previsões de outono", considera a Comissão Europeia nas suas previsões económicas de inverno divulgadas hoje em Bruxelas.

O executivo comunitário confirma que em 2017 o crescimento da economia espanhola foi de 3,1%, decide rever de 2,5% para 2,6% as suas previsões para 2018 e estima que em 2019 este diminua para 2,1%.

Apesar de as consequências para o crescimento dos recentes acontecimentos na Catalunha terem ficado "limitadas", futuros desenvolvimentos "podem ainda ter um impacto", não podendo ser antecipada a sua dimensão.

A Comissão Europeia espera que o crescimento do consumo privado desacelere à medida que o ritmo de criação de emprego modere, mas "continuará" a ser o principal fator de crescimento do PIB.

As exportações vão continuar a crescer de forma "dinâmica", mas a uma taxa um pouco menor em 2018 e 2019, à medida que o ganho na quota de mercado externo desacelera.

No que diz respeito à inflação, ela deverá baixar de 2,0% em 2017 para 1,6% em 2018 e 1,5% em 2019.

Bruxelas estima que a inflação, depois de ter baixado na segunda metade de 2017, deve aumentar no primeiro semestre de 2018, antes de descer novamente na segunda metade do ano, "devido aos preços do crude".

A esperada continuação da redução dos preços do petróleo levam a Comissão Europeia a prever que a inflação espanhola baixe para 1,5% em 2019.

O executivo comunitário apresenta previsões económicas completas para todos os Estados-membros da União Europeia duas vezes por ano, em maio e novembro, e previsões intercales em fevereiro e julho, que a partir de agora passam a ter apenas a estimativa de evolução do crescimento do produto e dos preços.

O Governo regional da Catalunha, apoiado por uma maioria de deputados independentistas no parlamento regional, eleitos em 2015, tentaram declarar a independência dessa comunidade autónoma espanhola em outubro de 2017.

O Governo central acabou por dissolver o parlamento regional, demitir o executivo liderado por Carles Puigdemont e marcado eleições para 21 de dezembro último que renovou a maioria independentista.

Desde outubro do ano passado que largas centenas de empresas mudaram a sua sede social de Barcelona para outras regiões de Espanha, como foi o caso do CaixaBank, dono do BPI.