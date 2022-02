Bruxelas reviu em alta o crescimento da economia portuguesa para 5,5%

De acordo com as previsões intercalares, o Produto Interno Bruto (PIB) português irá crescer 5,5 por cento este ano, apenas ultrapassados pela previsão de expansão de seis por cento para Malta e de 5,6 por cento para Espanha.







Bruxelas assume-se ligeiramente mais otimista sobre o crescimento da economia portuguesa, melhorando em 0,2 pontos percentuais as projeções de crescimento para 5,5 por cento este ano e para 2,6 por cento em 2023. A previsão europeia para este ano alinha com a estimativa do Governo, que prevê uma expansão do PIB de 5,5 por cento ou mais.



A Comissão Europeia explica que o ressurgimento das infeções por covid-19 no início do ano, assim como uma nova quebra no mercado internacional de viagens, pode vir a desacelerar o crescimento económico em Portugal para 0,5 por cento no primeiro trimestre. No entanto, assinala que, “assumindo uma melhoria nas condições da pandemia, o crescimento deverá acelerar no segundo trimestre quando a economia atingir o nível pré-pandemia”.







Portugal é, assim, o país com a terceira maior taxa de crescimento este ano entre os pares da zona euro, de acordo com as previsões macroeconómicas de inverno da Comissão Europeia, divulgadas esta quinta-feira.





Considerando os 27 Estados-membros da União Europeia (UE), a taxa prevista para Portugal é também igualada pela da Polónia e da Irlanda.

Estimativas "reforçam perspetivas positivas para recuperação da economia portuguesa"



O ministro das Finanças, João Leão, considera que as previsões da Comissão Europeia "reforçam as perspetivas positivas para a recuperação da economia portuguesa" este ano.



"Os dados hoje divulgados pela Comissão Europeia reforçam as perspetivas positivas para a recuperação da economia portuguesa em 2022", disse João Leão, num comentário enviado à Lusa, esta quinta-feira de manhã.



O ministro de Estado e das Finanças salienta que, "apesar da pandemia ainda não estar completamente ultrapassada, a Comissão revê em alta o crescimento do país para este ano, em linha com as últimas estimativas oficiais do Governo, reforçando a credibilidade que Portugal alcançou junto das instituições internacionais".



João Leão sublinhou ainda que "esta revisão ocorre num contexto de desemprego em mínimos dos últimos 19 anos (5,9 por cento em dezembro de 2021) e com o emprego 1,5 por cento acima do nível pré-pandemia".





"Estas são boas notícias para Portugal e para os portugueses, que podem confiar numa recuperação plena nos próximos anos, alicerçada numa implementação célere e eficaz do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", frisou o ministro.



João Leão assinala que a Comissão Europeia reviu em alta a previsão de crescimento para a economia portuguesa em 2022, "ao contrário do que sucedeu para a área do euro e a União Europeia", e que a previsão para Portugal é "uma das taxas mais elevadas da UE (o terceiro maior da UE) e 1,5 p.p. acima da média europeia".



"No conjunto de 2022 e 2023, a Comissão estima que Portugal cresça 8,2 por cento, mais de um ponto acima tanto da área do euro como da União Europeia", frisa.





Quanto à economia europeia, aComissão Europeia reviu em ligeira baixa o crescimento para este ano, para 4 por cento do PIB tanto na zona euro como na UE, devido ao abrandamento no inverno provocado pela variante Ómicron.



Depois de, há três meses, nas previsões de outono, ter antecipado um crescimento do PIB de 4,3 por cento este ano quer no espaço da moeda única, quer no conjunto do bloco, o executivo comunitário estima agora, nas previsões intercalares de inverno publicadas, um crescimento de 4 por cento em ambos os casos, projetando que em 2023 o ritmo desacelere para 2,7 por cento na zona euro e 2,8 por cento na UE. Bruxelas revê em alta inflação em Portugal para 2,3% este ano

A Comissão Europeia reviu ainda em alta de 0,6 pontos percentuais a taxa de inflação para Portugal para 2,3 por cento este ano, mas abaixo dos 3,5 por cento previstos para a zona euro.



Segundo as previsões intercalares de inverno agora conhecidas, a taxa de inflação em Portugal deverá subir de 0,9 por cento em 2021 para 2,3 por cento este ano, antes de moderar para 1,3 por cento. Estes dados comparam com as previsões para a zona euro, com o executivo comunitário a projetar um pico de 3,5 por cento este ano, recuando para 1,7 por cento em 2023.



Em outubro, Bruxelas previa uma taxa de inflação em Portugal de 0,8 por cento em 2021, seguida de uma subida para 1,7 por cento este ano e um recuo para 1,2 por cento em 2023. Já para a zona euro estimava uma taxa de inflação de 2,4 por cento em 2021, de 2,2 por cento em 2022 e de 1,4 por cento em 2023.



A Comissão Europeia recorda que a taxa de inflação em Portugal passou de -0,1 por cento em 2020 para 0,9 por cento em 2021, refletindo “uma volatilidade significativa nos preços da energia”.



Bruxelas assinala que a revisão em alta para a zona euro se deve à expectativa de que os "preços da energia deverão agora permanecer elevados por mais tempo e as pressões sobre os preços estão a alargar-se a várias categorias de bens e serviços”.



“A inflação na zona euro deverá atingir o seu pico no primeiro trimestre de 2022 e manter-se acima dos 3 por cento até ao terceiro trimestre do ano”, assinala a Comissão Europeia no documento, acreditando, todavia, que “à medida que as pressões das restrições de oferta e dos preços da energia se desvanecem" a inflação diminua "acentuadamente no último trimestre do ano e se estabilize abaixo dos 2 por cento no próximo ano".