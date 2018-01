Bruxelas saúda progressos na redução de crédito malparado mas quer mais

Lusa23 Jan, 2018, 14:17 | Economia

Na conferência de imprensa no final do Conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), o primeiro sob presidência búlgara, Valdis Dombrovskis apontou que um dos temas discutidos foi o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM), tendo sido possível verificar "um sentimento partilhado sobre as prioridades imediatas", como completar a união bancária.

"Enfatizámos que a nível da união bancária temos que atuar, simultaneamente, a nível de partilha de riscos e redução de riscos. Uma parte importante da redução de riscos na união bancária é reduzir os níveis de NPL (sigla em inglês de `non-performing loans`, os empréstimos malparados). O relatório que apresentámos mostra que nos últimos três anos a proporção de NPL na União foi reduzido em um terço na União, o que corresponde a cerca de 300 mil milhões de euros em reduções, e em 2017 a rácio ficou em 2,6%", apontou o vice-presidente da Comissão.

De acordo com Dombrovskis, "houve progressos encorajadores em vários países com elevados níveis de NPL, como Itália, Espanha, Portugal, Eslovénia e outros", mas ainda assim o executivo comunitário irá em março "apresentar um pacote de medidas para ajudar a redução de NPL e prevenir a sua acumulação no futuro".