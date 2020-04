Bruxelas vai apresentar fundo de cooperação. O que disseram os líderes?

It was a promising #EUCO. We all agreed on a common framework and to work both on a 7-year #MFF & on a Recovery Fund. We will now work on the modalities.



I'm optimistic. Even if there are different sensitivities, there is a very strong political will to work together & succeed. pic.twitter.com/77g7ZWQP8m — Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2020

. Este fundo deve ser de magnitude suficiente para enfrentar a extensão da crise e orientado para os setores e partes geográficas da Europa mais afetados. Encarregámos a Comissão de analisar as necessidades exatas e de apresentar com caráter de urgência uma proposta proporcional ao desafio que enfrentamos”, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.Falando numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, Charles Michel sublinhou que a proposta que o executivo comunitário deverá apresentar muito em breve “deve clarificar o laço com o Quadro Financeiro Plurianual [o orçamento da UE para 2021-2027], que terá de ser ajustado à atual crise e suas consequências”.Charles Michel anunciou ainda que o

O pacote de emergência constituído por três “redes de segurança”: uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, um fundo de garantia pan-europeu do Banco Europeu de Investimento para empresas em dificuldades, e o programa Sure para salvaguardar postos de trabalho através de esquemas de desemprego temporário.

Relativamente a uma proposta revista do orçamento da União Europeia e ao fundo de recuperação, quando questionados sobre se foi fixado algum calendário, os dirigentes não se comprometeram hoje com datas, mas a“Relativamente ao calendário, trabalhamos tão depressa quanto possível, e, porque o novo Quadro Financeiro Plurianual tem de ser um processo colegial, o objetivo é que o assunto seja levado ao colégio [de comissários] ou na segunda ou na terceira semana de maio, dependendo dos progressos que tivermos, mas em diálogo próximo com os Estados-membros”, afirmou Von der Leyen.

Garantindo que todos têm noção da urgência na resposta, a presidente do executivo comunitário apontou ainda assim que, contabilizando todas as medidas já tomadas a nível europeu e pelos Estados-membros, foram já investidos 3,3 biliões de euros na UE para “estabilizar a economia” face aos choques provocados pela pandemia, pelo que há algum tempo para trabalhar nas novas propostas.



Por seu lado, Charles Michel, realçando também o "sentido de urgência" que disse ser unânime, observou que ainda não é possível determinar quando é que o Conselho Europeu poderá voltar a ter reuniões físicas - que a generalidade dos líderes consideram ser mais propícias a entendimentos, sobretudo quando envolvem negociações complexas -, mas garantiu que continuará a recorrer às novas tecnologias para tomadas de decisão urgentes, lembrando que esta foi já a quarta cimeira por videoconferência consagrada à resposta da UE à crise da Covid-19.

“Equilíbrio entre subvenções e empréstimos”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu um “equilíbrio entre subvenções e empréstimos” na resposta económica da União Europeia (UE) à crise gerada pela Covid-19, que será na ordem dos “biliões de euros”.”, defendeu a líder da Comissão Europeia.Segundo Ursula von der Leyen, “há prós e contras” para ambas as opções, “que são conhecidos de todos e foram abordados hoje” na cimeira, cabendo agora à Comissão Europeia “explorar” tais opções “em detalhe”.





Questionada sobre os montantes envolvidos, a responsável vincou: “Não estamos a falar de mil milhões de euros, estamos a falar de biliões de euros”. As ideias para já são muitas, desde a emissão conjunta de dívida, os chamados eurobonds ou coronabonds, que Itália continua a reclamar (mas que países como Alemanha e Holanda rejeitam liminarmente), aos recovery bonds propostos pelo Parlamento Europeu (títulos de dívida emitidos pela Comissão Europeia e garantidos pelo orçamento comunitário), passando pelo fundo de 1,5 biliões de euros financiado pela emissão de divida perpétua sugerido por Espanha. A solução pode passar por uma combinação de vários elementos.







resposta que será desenhada pela Comissão Europeia terá como base uma “abordagem comum para assegurar a integridade e a coesão do mercado interno e a sua prosperidade partilhada”.



E, para isso, a líder do executivo comunitário considerou que “existe apenas um instrumento que pode cumprir estes objetivos, que é o quadro financeiro plurianual” 2021-2027, por ser, a seu ver, “bem-sucedido, reconhecido, é de confiança para todos os Estados-membros”.

Very happy that EU leaders tasked the @EU_Commission with shaping our collective response to the #coronavirus crisis. We will come forward with a proposal for an #MFF, clearly linked to the the Recovery Fund. → https://t.co/VHdlJgsip0 pic.twitter.com/ojDtNDYFRZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2020 O objetivo é que, “graças às garantias dos Estados-membros, a Comissão seja capaz de gerar fundos que serão, depois, alocados aos países através do quadro financeiro plurianual”, acrescentou.



Ursula von der Leyen adiantou ainda que a Comissão Europeia vai ainda estudar “de forma aprofundada” o impacto da crise da Covid-19 nas economias comunitárias.



“Sabemos que o PIB vai cair em todos os países, mas cairá de forma mais acentuada nuns Estados-membros do que noutros, e haverá prejuízos maiores nuns setores do que noutros, como no do turismo”, apontou. Ursula von der Leyen frisou que a”.E, para isso, a líder do executivo comunitário considerou que “existe apenas um instrumento que pode cumprir estes objetivos, que é o quadro financeiro plurianual” 2021-2027, por ser, a seu ver, “bem-sucedido, reconhecido, é de confiança para todos os Estados-membros”.”, acrescentou.Ursula von der Leyen adiantou ainda que a Comissão Europeia vai ainda estudar “de forma aprofundada” o impacto da crise da Covid-19 nas economias comunitárias.“Sabemos que o PIB vai cair em todos os países, mas cairá de forma mais acentuada nuns Estados-membros do que noutros, e haverá prejuízos maiores nuns setores do que noutros, como no do turismo”, apontou.

Espanha destaca progressos



A ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha destacou os progressos alcançados no Conselho Europeu para a criação de um fundo de recuperação, associado ao orçamento europeu.



Arancha González Laya frisou que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, defendeu a proposta que anunciou no princípio da semana, de um fundo “ambicioso”, financiado com dívida perpétua, vinculado ao orçamento europeu.

La ministra de @MAECgob explica los avances en el pacto para la reconstrucción en Europa y apela a la necesidad de que España entre en la misma dinámica de negociación con el fin de alcanzar un acuerdo para la reconstrucción económica y social del país.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ViTq0zGUNh — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 23, 2020 A ministra admitiu que “não houve consenso completo” quanto às modalidades desse fundo, mas destacou os progressos alcançados quanto a essa vinculação e à “robustez” do fundo, apontando uma “mudança de tom” no diálogo e “o princípio de uma dinâmica de negociação”.



Espanha tinha pedido que o fundo tenha um montante de 1 a 1,5 biliões de euros e, disse a ministra, foi um valor “à volta desse que gravitou na discussão no Conselho”.



A ministra afirmou que Espanha, como outros parceiros europeus, defendeu a opção por transferências para “evitar o sobre endividamento” de alguns países, “fomentar a solidariedade” europeia e assegurar o funcionamento do mercado interno. Merkel defende maior contribuição da Alemanha

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que o seu país se deve preparar para dar uma maior contribuição ao orçamento da União Europeia, para preparar o futuro fundo de recuperação económica.



“Ficou claro para todos que precisamos desse pacote de estímulo, ou fundo de retoma, como é chamado. Quero deixar bem claro que esta solução conjunta é no interesse da Alemanha, porque as coisas só podem correr bem para a Alemanha se correrem bem para a Europa”, frisou a chanceler alemã.





“Não concordamos com todos os pormenores, mas temos a certeza de que devemos trabalhar juntos. Um fundo de reconstrução é essencial e é também do interesse da Alemanha”, reconheceu a chanceler.



Merkel rejeitou ainda a possibilidade de títulos de dívida comum, mas insistiu na necessidade de uma resposta conjunta à crise. Plano que combine empréstimos e subvenções

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu que o plano de recuperação da União Europeia deve incluir “não apenas empréstimos”, mas também subsídios, para prevenir o sobre endividamento de alguns Estados-membros.



Numa declaração transmitida pela Presidência francesa após o Conselho Europeu, Emmanuel Macron frisou que “não houve consenso” entre os líderes quanto à distribuição dos montantes do plano de recuperação económica e social europeu.



“Se deixarmos cair uma parte da Europa, é toda a Europa que cairá”, advertiu o Presidente francês, defendendo transferências orçamentais para “as regiões e os setores” mais atingidos pela crise provocada pela pandemia associada ao novo coronavírus. França já tinha defendido um plano de recuperação da ordem dos 5 por cento a 10 por cento do PIB europeu (800 mil milhões a 1,6 biliões de euros), o que, afirmou Macron, beneficia de um acordo de princípio na União Europeia.



Quanto ao financiamento do plano, Macron disse ser partidário da emissão de dívida com “uma garantia comum” para “transferências orçamentais” com “regras muito claras para todos”.



“Serão necessárias transferências orçamentais reais e económicas, não apenas empréstimos mas transferências para as regiões mais afetadas, para os setores mais afetados”, sublinhou Macron.



Emmanuel Macron recordou que não houve consenso entre todos os Estados.



“Conseguimos um passo importante na História da União Europeia. Os 27 conseguiram criar, para fazer face a esta emergência sanitária, económica e social, um fundo de recuperação com dívida europeia comum, que ajudará financeiramente todos os países afetados” frisou Giuseppe Conte. Será um fundo para a retoma com títulos comuns europeus que irá financiar todos os países mais afetados, entre os quais Itália, mas não só. É um novo instrumento que virá juntar-se àqueles já implementados e que tornará a resposta europeia – assim o desejamos – muito mais sólida, muito mais coordenada, muito mais eficaz”, acrescentou.



Para o chefe do executivo italiano, a proposta “deve ter a dimensão adequada” e, acima de tudo, “permitir aos países mais afetados proteger o seu tecido socioeconómico”.

Áustria defende devolução dos valores

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, defendeu que os países que recorram ao fundo de emergência da União Europeia , de 540 mil milhões de euros, devem devolver os apoios posteriormente.



"Deve ser claro que os fundos do plano de reconstrução vão ser devolvidos pelos respetivos Estados-membros numa data posterior e que a Áustria não vai assumir as dívidas de outros Estados-membros da União Europeia", destacou o chefe de Governo do país alpino, numa nota de imprensa.



"Hoje concordamos em continuar a mostrar solidariedade com os países especialmente afetados pela crise do coronavírus, como Itália ou Espanha", acrescentou o líder do Governo formado por uma coligação entre o Partido Popular Austríaco, ao qual pertence, e os Verdes.



Kurz proferiu essa declaração, após uma nota na rede social Twitter.

Just finished the videoconference of #EU leaders. We discussed the continuous fight against #COVID-19 and measures to support the counries hardest hit. We thus endorsed the #Eurogroup package with a volume of 540 bn € and its swift implementation by 1 June. 1/2 pic.twitter.com/MRU4Gbx21u — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2020 "Aprovámos um pacote do Eurogrupo na ordem dos 540 mil milhões de euros e a sua rápida implementação até 1 de junho", escreveu Kurz.



"A Áustria também está disposta a mostrar solidariedade para apoiar a recuperação das nossas economias. Deveríamos fazê-lo através de empréstimos. Uma mutualização da dívida ou as eurobonds não são aceitáveis. Continuaremos a coordenar a nossa posição com os países que têm ideias semelhantes às nossas", acrescentou.

“Previne problemas financeiros graves”

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, sublinhou que o pacote de medidas económicas aprovado pelo Eurogrupo “previne problemas financeiros graves” e assegurou que a “estratégia conjunta até à fase de recuperação” pós-pandemia deverá estar vinculada ao orçamento europeu.



#EUCO: De impact van corona is in de hele EU enorm, ook economisch. Het eurogroep-pakket voorkomt acute financiële problemen. We gaan op basis van voorstellen Europese Commissie constructief werken aan gezamenlijke strategie voor herstelfase, gekoppeld aan de meerjarenbegroting. — Mark Rutte (@MinPres) April 23, 2020 “O impacto do coronavírus em toda a União Europeia é enorme, também na área económica. O pacote do Eurogrupo previne problemas financeiros agudos. Com base nas propostas da Comissão Europeia vamos trabalhar numa estratégia construtiva conjunta para a fase de recuperação, vinculada ao orçamento plurianual”, explicou Rutte.

