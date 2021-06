Bruxelas vai manter suspensas as regras de disciplina orçamental

Desde março de 2020 que estão suspensas as regras de disciplina em matérias como o défice e a dívida pública.



Bruxelas reconhece que a economia europeia continua a precisar de apoio no próximo ano antecipando por isso a desativação da cláusula de salvaguarda, do pacto de Estabilidade e Crescimento, em 2023.