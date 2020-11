Bruxelas valida Orçamento do Estado para 2021 com alertas

O Executivo comunitário considera que o documento orçamental está em conformidade com as recomendações feitas, mas alerta para que as medidas de apoio à crise não prejudiquem a sustentabilidade orçamental a médio prazo.



Bruxelas identifica riscos relacionados com o peso do, agora bastante debilitado, setor do turismo na Economia nacional e com a elevada dívida pública.



Outro potencial problema tem a ver com o impacto que o fim das moratórias aos créditos bancários terá, tanto nas empresas, como nas famílias portuguesas.